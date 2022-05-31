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Женщина с дифтерией из Высочины заразилась от домашнего животного

Женщина с дифтерией из Высочины заразилась от домашнего животного

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Источником дифтерийной инфекции, которая обнаружилась у пожилой женщины из Высочины, было домашнее животное. Об этом во вторник заявили в областной санитарно-эпидемиологической службе, сообщив, что инфекцию вылечили антибиотиками. Инфекция не была подтверждена у других лиц, которые подверглись высокому риску заражения после контакта. Животное также вылечили, но какое именно животное было — не сообщается.
Женщина с дифтерией из Высочины заразилась от домашнего животного

У инфицированной женщины был ослаблен иммунитет из-за хронического заболевания.

«Пациентку лечили антибиотиками. Клиническое обследование впоследствии подтвердило, что врачам удалось вылечить это заболевание», — сказал Ян Печинка, директор санитарно-гигиенической станции.

У нескольких лиц, находившихся в рискованном контакте с женщиной, инфекция не подтвердилась, как и у членов семьи и медперсонала, ухаживавшего за больной. «Поэтому дальнейшего распространения опасных бактерий, вызывающих дифтерию, не произошло», — сказала Хана Павласова, директор противоэпидемического отдела региональной гигиены в районе Высочина.

Животное, от которого заразилась женщина, в настоящее время находится на попечении ветеринара.

«На данный момент можно с уверенностью сказать, что инфекция не передавалась при контакте с иностранным гражданином или другим лицом. Видимо, это было дело случая, что пожилой человек с ослабленным иммунитетом столкнулся с источником инфекции и у него вспыхнула болезнь. Однако это все же редкий случай и не нужно вызывать панику у населения», — заключила Печинка.

Как напомнила директор Государственного института общественного здоровья Барбора Мацкова, благодаря обязательной вакцинации против дифтерии население привито, и при раннем обнаружении инфекция хорошо лечится антибиотиками. Передача от животного к человеку уникальна для Европы и, как правило, происходит у людей с ослабленным иммунитетом или без вакцинации.

Дифтерия может принимать различные клинические формы. Чаще всего начинается с лихорадки, слабости и боли в горле, а со временем на слизистой появляются бело-желтые инвазированные участки, которые не могут быть удалены без повреждения тканей и могут распространяться дальше.

 

Источник: novinky.cz

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