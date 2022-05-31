В Чехии сын судится с 82-летней матерью с деменцией за хищение денег

Шесть лет назад Эма Тршештикова была назначена опекуном своего совершеннолетнего сына Мартина (61 год), который с 2005 года лишен дееспособности и на постоянной основе находится в психиатрической больнице. По словам прокурора, за это время она растратила более полумиллиона крон. 82-летняя пенсионерка в понедельник участвовала в заседании в Окружном суде Пльзень Юг, ей грозит до восьми лет лишения свободы.

«Она использовала пенсию сына-инвалида на свои нужды. Вопреки обязанностям опекуна, она сняла дополнительные деньги со сберегательной книжки», — заявила истец Татьяна Ульчова, заявив, что общая сумма превышает 500 тысяч крон.

«Она совершила преступление в положении, при котором на нее возлагалась особая обязанность защищать интересы потерпевшего. В том числе она не вправе распоряжаться имуществом опекаемого лица без согласия суда», — добавил прокурор.

Сама Тржештикова лишь заявила в суде, что делала только то, что пожелал ее сын.

«Он хотел, чтобы я брала у него деньги. Не понимаю, почему меня наказывают за то, что он сам хотел, чтобы я сделала. Мне, наверное, будет это сложно объяснить, и поэтому я не буду давать показания», — заявила обвиняемая.

Она утверждала, что плохо себя чувствует уже только потому, что ей вообще пришлось явиться в суд.

Эксперт-психиатр Ян Габель подтвердил, что обвиняемая женщина страдает легкой деменцией, и неясно, полностью ли она понимает, почему вообще стоит в суде.

«Из-за болезни ее когнитивные способности значительно снижены, но не до конца», — продолжил эксперт. По его мнению, она воспринимает половину того, что происходит в зале суда.

«Ей сложно понять социальные и правовые нормы, и нельзя исключать, что она их будет нарушать. Однако она не находится в состоянии, когда представляла бы значительную опасность для общества. С этой точки зрения нет смысла навязывать ей принудительное лечение», — сказал Гейбл.

Он добавил, что предпочел бы, чтобы суд частично лишил подсудимую её дееспособности. «Если деменция развивается, она тяжело поддается контролю с помощью лекарств. Лучше не станет, наоборот, с возрастом болезнь только усугубляется», — заключил эксперт.

Председатель Сената Йиржи Жижка отложил заседание, поскольку, по его словам, он не уверен, понимает ли обвиняемая женщина смысл уголовного процесса.

«У меня такое ощущение, что подсудимой очень трудно сориентироваться. Я ожидаю дополнения к существующему экспертному заключению психиатра Габеля, который обследовал женщину в сентябре прошлого года», — пояснил Жижка.

«С тех пор прошло относительно много времени, и, учитывая характер болезни подсудимой и ее возраст, возможно, произошли коренные изменения в том, способна ли она понимать смысл уголовных процессов и участвовать в них», — добавил Жижка.

По мнению судьи, если бы эксперт пришел к выводу о недееспособности подсудимой, это стало бы поводом для прекращения ее уголовного преследования.



Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день