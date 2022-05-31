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Житель Оломоуца продавал старую стиральную машину, но мошенник выманил у него более четверти миллиона

Житель Оломоуца продавал старую стиральную машину, но мошенник выманил у него более четверти миллиона

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Жертвой мошенника стал 43-летний мужчина из Оломоуца, который пытался продать старую стиральную машину. Машинку не просто не продал, но и потерял в довесок 270 000 крон. Пресс-секретарь полиции Петра Ванхарова проинформировала правоохранительные органы об этом случае во вторник.
Житель Оломоуца продавал старую стиральную машину, но мошенник выманил у него более четверти миллиона

На прошлой неделе мужчина опубликовал на рекламном портале предложение продать стиральную машину за 1300 крон. Через два дня после размещения объявления с ним через мессенджер связался неизвестный, проявивший интерес к предлагаемому товару.

Затем пара договорилась, что сделка будет осуществлена ​​через курьерскую службу, так что, как только продавец получит деньги на счет, курьер заберет у него стиральную машину и перевезет ее по указанному адресу.

«Вскоре после этого покупатель сказал ему, что у него есть информация от службы поддержки клиентов курьерской компании, что продавцу нужно ввести дополнительную информацию, необходимую для успешного завершения денежного перевода. Таким образом, автор объявления получил ссылку, по которой он щелкнул, и перешел якобы на веб-сайт своего банка, который, по его словам, выглядел подлинным. Здесь он ввел логин и пароль для своего интернет-банкинга. После этого он все подтвердил введением проверочного защитного кода», — заявила Ванхарова.

Затем продавец получил сообщение от покупателя, что он получит оплату на свой счет в течение 24 часов, после чего к нему приедет курьер.

«Доверчивый продавец посчитал вопрос решенным и только в понедельник проверил состояние своего счета, чтобы убедиться, что он уже получил оплату за стиральную машину. К сожалению, его ждала неприятная находка. В ходе нескольких транзакций с его счета было списано более 270 000 крон», — добавила представитель полиции.

Полиция по данному делу возбудила уголовное дело по подозрению в совершении мошенничества. В случае поимки преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.
 

Источник: novinky.cz

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преступность интернет Чехия
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