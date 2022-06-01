Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.72
USD
23.06
RUB
0.37
UAH
0.78
Энциклопедия Карта Погода
01d 16 °C
Парламент Чехии изменил условия выплаты пособий беженцам и сократил срок бесплатного медицинского страхования

Парламент Чехии изменил условия выплаты пособий беженцам и сократил срок бесплатного медицинского страхования

420on.cz 204
​Депутаты чешского парламента 31 мая утвердили поправки в закон Lex Ukrajina. Вдвое — с 360 до 150 дней — сократится срок медицинской страховки для беженцев, оплачиваемой государством. Кроме того, ежемесячное пособие в размере 5000 крон не смогут получать беженцы, которым государство предоставило бесплатно жилье и питание. ​Закон должен в ближайшее время утвердить Сенат Чехии и подписать президент.
Парламент Чехии изменил условия выплаты пособий беженцам и сократил срок бесплатного медицинского страхования

Поправка четко определяет условия для лиц, которые могут получить в Чехии временную защиту. В законе указано, что лица, являющиеся гражданами Европейского Союза или других стран, имеющих договор с ЕС, в соответствии с которым они имеют право на передвижение внутри ЕС, не получат временной защиты.

Это уточнение вступило в законную силу из-за выходцев в основном из Закарпатской области, у которых, кроме украинского паспорта, есть паспорт другой страны, как правило, Венгрии. Таким образом правительство Чехии планирует ограничить так называемый “туризм” с целью получения финансовой помощи.

Согласно поправке к закону, срок действия временной защиты, которую беженцы получают в Чехии, истекает в тот момент, когда они обращаются за временной или международной защитой в другой стране ЕС или получают ее. Этот шаг также должен предотвратить получение беженцами пособий в нескольких странах одновременно.

Ужесточение условий выплаты пособия 

Украинцы, получившие статус временной защиты, имеют право на гуманитарную помощь в размере 5 тысяч крон. Однако не все получат деньги автоматически.

Люди, которые имеют жилье, предоставленное государством, включая питание в течение всего дня и основные предметы гигиены, не будут иметь права на пособие.

«В то же время мы проверим, действительно ли люди, получающие пособие, находятся на нашей территории», — сказал министр внутренних дел Вит Ракушан. 

На практике это будет означать, что если Бюро по трудоустройству потребует беженцу подтвердить право на пособие, то есть предоставить документы о фактическом проживании, то человек должен будет это сделать в течение восьми дней с момента получения запроса. Об изменении места жительства беженцы обязаны будут сообщать в течение трех рабочих дней.

Сокращение срока бесплатного медицинского страхования

Срок, на который беженцы из Украины будут застрахованы государством, сократится с 360 до 150 дней. Это компромисс — коалиция изначально предлагала 180 дней. «Это попытка мотивировать беженцев активнее выходить на рынок труда», — пояснил Ракушан.По его словам, 64 тысячи человек, бежавших в Чехию из Украины перед войной, уже работают в стране.

Изменение условий выплаты пособий людям, приютившим беженцев

Люди, бесплатно предоставляющие свое жилье украинским беженцам, имеют право на выплату пособия от государства для компенсации текущих расходов на содержание недвижимости. Пособие по солидарности сейчас составляет 3 тысячи на человека и максимум 12 тысяч крон в месяц на семью.

Поправка уточняет ситуацию, когда украинские беженцы оплачивают арендодателям потребление электроэнергии и газа. В этом случае солидарный домашний взнос все же выплачивается, а проживание считается бесплатным.

Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

Рассказать всем:
Темы
беженцы финансовая помощь Парламент ЧР Палата депутатов ЧР Чехия законы украинцы работа страхование Медицина и фармацевтика Украина
Читайте
по теме 
Предложение мэра Праги сократить льготы беженцам в столице отклонили. Гржиб не видит других способов мотивировать их переселяться
31.05.2022 12:02 Экономика
Предложение мэра Праги сократить льготы беженцам в столице отклонили. Гржиб не видит других способов мотивировать их переселяться
889
Цыгане подверглись дискриминации в Центре помощи Украине в Праге
31.05.2022 10:13 Политика
Цыгане подверглись дискриминации в Центре помощи Украине в Праге
1100
Где беженцу найти работу в Чехии? Список полезных сайтов
30.05.2022 17:12 Общество
Где беженцу найти работу в Чехии? Список полезных сайтов
15399
Пражские пожарные начали устанавливать палатки для украинских беженцев в Малешицах
30.05.2022 13:07 Общество
Пражские пожарные начали устанавливать палатки для украинских беженцев в Малешицах
575
Последние новости:
01
июня
На кинофестивале в Карловых Варах представят семь новых чешских фильмов
01.06.2022 08:43 Культура
На кинофестивале в Карловых Варах представят семь новых чешских фильмов
31
31
мая
Житель Оломоуца продавал старую стиральную машину, но мошенник выманил у него более четверти миллиона
31.05.2022 15:35 Общество
Житель Оломоуца продавал старую стиральную машину, но мошенник выманил у него более четверти миллиона
556
Смелая девушка на ресепшене в Будеёвице схватила грабителя и подняла крик. Преступник не смог сбежать
31.05.2022 15:21 Общество
Смелая девушка на ресепшене в Будеёвице схватила грабителя и подняла крик. Преступник не смог сбежать
678
На курсы чешского языка и адаптационные группы для детей беженцев Чехия выделила 1,4 миллиарда крон
31.05.2022 14:39 Экономика
На курсы чешского языка и адаптационные группы для детей беженцев Чехия выделила 1,4 миллиарда крон
367
В Чехии закрывается магазин женской одежды Orsay
31.05.2022 14:10 Экономика
В Чехии закрывается магазин женской одежды Orsay
1795
В Чехии сын судится с 82-летней матерью с деменцией за хищение денег
31.05.2022 13:49 Общество
В Чехии сын судится с 82-летней матерью с деменцией за хищение денег
509
Критическая нехватка стоматологов в маленьких городах Чехии. В город Штиты не едут даже за бесплатным кабинетом и квартирой
31.05.2022 12:36 Экономика
Критическая нехватка стоматологов в маленьких городах Чехии. В город Штиты не едут даже за бесплатным кабинетом и квартирой
1641
Предложение мэра Праги сократить льготы беженцам в столице отклонили. Гржиб не видит других способов мотивировать их переселяться
31.05.2022 12:02 Экономика
Предложение мэра Праги сократить льготы беженцам в столице отклонили. Гржиб не видит других способов мотивировать их переселяться
889
МИД ЧР вызвал посла России в Чехии Александра Змеевского из-за недвижимости
31.05.2022 11:51 Политика
МИД ЧР вызвал посла России в Чехии Александра Змеевского из-за недвижимости
1305
Прага изменила условия проезда в общественном транспорте для украинских беженцев
31.05.2022 11:37 Экономика
Прага изменила условия проезда в общественном транспорте для украинских беженцев
3999


Мобильная версия