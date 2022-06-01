Парламент Чехии изменил условия выплаты пособий беженцам и сократил срок бесплатного медицинского страхования

​Депутаты чешского парламента 31 мая утвердили поправки в закон Lex Ukrajina. Вдвое — с 360 до 150 дней — сократится срок медицинской страховки для беженцев, оплачиваемой государством. Кроме того, ежемесячное пособие в размере 5000 крон не смогут получать беженцы, которым государство предоставило бесплатно жилье и питание. ​Закон должен в ближайшее время утвердить Сенат Чехии и подписать президент.

Поправка четко определяет условия для лиц, которые могут получить в Чехии временную защиту. В законе указано, что лица, являющиеся гражданами Европейского Союза или других стран, имеющих договор с ЕС, в соответствии с которым они имеют право на передвижение внутри ЕС, не получат временной защиты.

Это уточнение вступило в законную силу из-за выходцев в основном из Закарпатской области, у которых, кроме украинского паспорта, есть паспорт другой страны, как правило, Венгрии. Таким образом правительство Чехии планирует ограничить так называемый “туризм” с целью получения финансовой помощи.

Согласно поправке к закону, срок действия временной защиты, которую беженцы получают в Чехии, истекает в тот момент, когда они обращаются за временной или международной защитой в другой стране ЕС или получают ее. Этот шаг также должен предотвратить получение беженцами пособий в нескольких странах одновременно.

Ужесточение условий выплаты пособия

Украинцы, получившие статус временной защиты, имеют право на гуманитарную помощь в размере 5 тысяч крон. Однако не все получат деньги автоматически.

Люди, которые имеют жилье, предоставленное государством, включая питание в течение всего дня и основные предметы гигиены, не будут иметь права на пособие.

«В то же время мы проверим, действительно ли люди, получающие пособие, находятся на нашей территории», — сказал министр внутренних дел Вит Ракушан.

На практике это будет означать, что если Бюро по трудоустройству потребует беженцу подтвердить право на пособие, то есть предоставить документы о фактическом проживании, то человек должен будет это сделать в течение восьми дней с момента получения запроса. Об изменении места жительства беженцы обязаны будут сообщать в течение трех рабочих дней.

Сокращение срока бесплатного медицинского страхования

Срок, на который беженцы из Украины будут застрахованы государством, сократится с 360 до 150 дней. Это компромисс — коалиция изначально предлагала 180 дней. «Это попытка мотивировать беженцев активнее выходить на рынок труда», — пояснил Ракушан.По его словам, 64 тысячи человек, бежавших в Чехию из Украины перед войной, уже работают в стране.

Изменение условий выплаты пособий людям, приютившим беженцев

Люди, бесплатно предоставляющие свое жилье украинским беженцам, имеют право на выплату пособия от государства для компенсации текущих расходов на содержание недвижимости. Пособие по солидарности сейчас составляет 3 тысячи на человека и максимум 12 тысяч крон в месяц на семью.

Поправка уточняет ситуацию, когда украинские беженцы оплачивают арендодателям потребление электроэнергии и газа. В этом случае солидарный домашний взнос все же выплачивается, а проживание считается бесплатным.

Источник: seznamzpravy.cz

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