Сотрудник компании в Чехии обманул фирму на 1,7 миллиона крон — на фактурах он указывал номер счета своей девушки

Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь полиции Якуб Копржива. По версии следствия, с 2015 по прошлый год мужчина злоупотреблял своим служебным положением, отвечая за общение с клиентами и обработку заказов в одной из фирм Хеба.
«Он сознательно указывал банковский счет своей девушки вместо банковского счета работодателя в счетах, которые он выставлял транспортной компании», — сказал пресс-секретарь.
В полиции не уточнили, каким образом было обнаружено подозрение в мошенничестве. Общая сумма ущерба оценивается в 1,7 миллиона крон. По данным полиции, обвиняемый использовал деньги в личных целях.
«Если его вина будет доказана, ему грозит до пяти лет тюрьмы», — добавил Копржива.
Источник: novinky.cz
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