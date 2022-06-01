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Сотрудник компании в Чехии обманул фирму на 1,7 миллиона крон — на фактурах он указывал номер счета своей девушки

Сотрудник компании в Чехии обманул фирму на 1,7 миллиона крон — на фактурах он указывал номер счета своей девушки

420on.cz 203
По данным криминалистов, ущерб на 1,7 млн ​​крон нанес 36-летний мужчина в компании в Хебе, где он обрабатывал заказы. В течение шести лет он указывал номер счета своей девушки в счетах-фактурах при общении с клиентами. Полиция обвинила его в мошенничестве, ему грозит пять лет лишения свободы.
Сотрудник компании в Чехии обманул фирму на 1,7 миллиона крон — на фактурах он указывал номер счета своей девушки

Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь полиции Якуб Копржива. По версии следствия, с 2015 по прошлый год мужчина злоупотреблял своим служебным положением, отвечая за общение с клиентами и обработку заказов в одной из фирм Хеба.

«Он сознательно указывал банковский счет своей девушки вместо банковского счета работодателя в счетах, которые он выставлял транспортной компании», — сказал пресс-секретарь.

В полиции не уточнили, каким образом было обнаружено подозрение в мошенничестве. Общая сумма ущерба оценивается в 1,7 миллиона крон. По данным полиции, обвиняемый использовал деньги в личных целях.

«Если его вина будет доказана, ему грозит до пяти лет тюрьмы», — добавил Копржива.

Источник: novinky.cz

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Темы
мошенничество Чехия полиция работа банки
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