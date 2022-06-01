У Чехии есть лекарства и вакцины от обезьяньей оспы, чего не было при ковиде

По словам инфекциониста Милана Троянека из Университетской больницы Буловка в Праге, в настоящее время нет другого способа предотвратить распространение инфекции оспы обезьян, кроме как путем последовательной изоляции инфицированных и ограничения их контактов.

Вы тоже считаете, что нет опасности массового распространения обезьяньей оспы?

С ковидом это конечно не сравнится, но надо быть осторожным и следить за ситуацией. В ближайшие две-три недели мы увидим, как инфекция продолжит распространяться. Если нам удастся доставить всех зараженных к врачу, изолировать их и ограничить дальнейшие контакты, мы сможем это сделать.

Если люди говорят, что у них легкая форма болезни, и не лечат ее, инфекция будет продолжать распространяться. А если заражение будет распростаняться даже по обычному населению через половой контакт, то у нас появится повод для беспокойства.

Как эпицентр упоминается фестиваль в Бельгии, где люди находились в тесном контакте. Но таких мест больше. В Испании, например, говорят о сауне. Как вы это объясняете?

Не исключено, что инфицированный, сам того не осознавая, имел легкие гриппоподобные симптомы и несколько волдырей на слизистых оболочках или коже. Он не подозревал о серьезной инфекции и мог неосознанно распространять ее. Поэтому точек распространения может быть больше. Поэтому те, кто имел контакт с инфицированным или имеет общие симптомы, увеличенные лимфоузлы и некоторые поражения слизистой кожи, должны обратиться за медицинской помощью и быть изолированы.

Не это ли является риском распространения? Многие люди, когда они болеют гриппом, то переносят его «на ногах» и не обращаются к врачу.

Хотя это проявляется как грипп, обезьянью оспу отличают поражения слизистых оболочек и волдыри. Их может быть немного, но они все равно могут появиться. Это должно заставить пациента пойти к врачу. Я не думаю, что мы можем сделать что-то еще, кроме как увидеть, осмотреть и изолировать пациента в данный момент.

Когда человек становится заразным? Только когда у него появились волдыри?

Человек, вероятно, наиболее заразен в то время, когда начинают появляться волдыри на слизистых оболочках и коже. Скорее всего, пациент не заразен до появления симптомов, что очень хорошо. Если бы это было так, это могло бы способствовать распространению инфекции.

Вопрос в том, насколько заразен человек после рискованного контакта еще развития кожных поражений, когда у него есть только общие симптомы (например, лихорадка). По мнению коллег из-за рубежа, в это время такой человек не должен быть заразным.

Доступны ли лекарства для людей из группы риска?

Случаи, которые происходят в Европе, действительно очень легкие. У больных отсутствуют выраженные общие симптомы. К ним относятся длительная лихорадка, легкие мышечные и головные боли, иногда увеличение лимфатических узлов и посев кожных поражений.

Другое дело, если бы вирус достиг популяции пациентов с иммунодефицитом или детей.

По сравнению с ковидом, когда вначале у нас не было ни лекарств, ни вакцин, сейчас мы находимся в значительно лучшем исходном положении. И в ЕС, и в США зарегистрирован противовирусный препарат тековиримат, который был разработан не только против оспы обезьян, но и из-за опасений по поводу использования оспы в качестве биологического оружия.

У нас также есть вакцина нового поколения (Imvanex), которая уже используется за рубежом для вакцинации людей, что состояли в близком контакте с инфицированным. Вполне вероятно, что если сделать вакцину самое позднее на четвертый день, это может предотвратить развитие инфекции.

Есть ли они также в Чехии?

В настоящее время у меня нет такой информации. Пока все случаи легкие и лечение чисто симптоматическое. Если вирус распространится дальше среди населения, я думаю, стоит подумать о том, чтобы запастись противовирусными препаратами.

Что люди должны делать, чтобы предотвратить заражение?

Текущие случаи связаны с рискованным половым актом и частой сменой партнеров. Те, у кого был такой контакт, должны обратиться к врачу, если заметят какие-либо поражения слизистых оболочек и другие гриппоподобные симптомы. В то же время им следует ограничить рискованные интимные контакты.

Основное правило — обратиться к врачу при подозрении на заражение, пройти обследование и отправиться на изоляцию или карантин, если был обнаружен контакт с зараженным.



Источник:novinky.cz

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