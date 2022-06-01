Отсрочка для беженцев: украинцы могут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Праге до 12 июня

До сих пор беженцы могли путешествовать бесплатно, если показывали паспортом с визой защиты. По новым условиям они должны будут купить специальный проездной в течение пяти дней после получения визы. Ежемесячно это будет стоить 165 крон, а ежеквартально — 444 кроны.
По словам представителя Ropid Филипа Драпала, причиной отсрочки являются технические сложности, поэтому к беженцам в Праге до 11 июня будут применяться пока что действующие правила.
«Однако с сегодняшнего дня (со среды, — прим. ред.) получить необходимый проездной или категорию скидки на карточку Lítačku можно в пунктах продаж транспортной компании (DPP) и Оператора ICT (OICT), в том числе и приобрести ежемесячный и квартальный проездной со скидкой, действительный с 12 июня», — сказал Драпал.
Для выдачи проездного нуждающимся беженцам необходимы: фотография в формате как для удостоверения личности, само удостоверение личности и вышеупомянутая виза. Плата за выдачу составляет 60 чешских крон.
Перенос первоначального срока внес сумятицу среди многих украинцев, и в переходах метро образовались группы у фотоавтоматов, а также у точек продаж проездных.
В первые пять дней после получения визы защиты беженцы смогут продолжать пользоваться общественным транспортом бесплатно. Это не относится к маршруту из центра в аэропорт Рузине и к внешним зонам Пражского интегрированного транспорта (PID) для поездок между региональными автобусными линиями из Среднечешского края до Либерецкого, Устецкого и Пардубицкого регионов, а также в направлении Высочины и Градец-Кралове.
Источник: novinky.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
YouTube – полезная информация в видео формате
Telegram – короткий дайджест новостей за день
Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
Instagram – фото и видео новости каждый день