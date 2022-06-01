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Отсрочка для беженцев: украинцы могут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Праге до 12 июня

Отсрочка для беженцев: украинцы могут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Праге до 12 июня

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Из-за технических проблем Пражская транспортная компания (DPP) отложила изменение условий перевозки украинских беженцев. Изначально по талону для материально нуждающихся беженцы должны были ездить с 1 июня, но срок перенесли на 12 июня.
Отсрочка для беженцев: украинцы могут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Праге до 12 июня

До сих пор беженцы могли путешествовать бесплатно, если показывали паспортом с визой защиты. По новым условиям они должны будут купить специальный проездной в течение пяти дней после получения визы. Ежемесячно это будет стоить 165 крон, а ежеквартально — 444 кроны.

По словам представителя Ropid Филипа Драпала, причиной отсрочки являются технические сложности, поэтому к беженцам в Праге до 11 июня будут применяться пока что действующие правила.

«Однако с сегодняшнего дня (со среды, — прим. ред.) получить необходимый проездной или категорию скидки на карточку Lítačku можно в пунктах продаж транспортной компании (DPP) и Оператора ICT (OICT), в том числе и приобрести ежемесячный и квартальный проездной со скидкой, действительный с 12 июня», — сказал Драпал.

Для выдачи проездного нуждающимся беженцам необходимы: фотография в формате как для удостоверения личности, само удостоверение личности и вышеупомянутая виза. Плата за выдачу составляет 60 чешских крон.

Перенос первоначального срока внес сумятицу среди многих украинцев, и в переходах метро образовались группы у фотоавтоматов, а также у точек продаж проездных.

В первые пять дней после получения визы защиты беженцы смогут продолжать пользоваться общественным транспортом бесплатно. Это не относится к маршруту из центра в аэропорт Рузине и к внешним зонам Пражского интегрированного транспорта (PID) для поездок между региональными автобусными линиями из Среднечешского края до Либерецкого, Устецкого и Пардубицкого регионов, а также в направлении Высочины и Градец-Кралове.

Источник: novinky.cz

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беженцы транспорт Чехия Украина
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