В Чехии сын не пускал врача к отцу, угрожая убийством. Пришлось применять электрошокер

Инцидент произошел в понедельник около 18:00 в саду дома семьи.
«Сын препятствовал доступу к больному отцу как медиков, так и сотрудников полиции, поэтому для разрешения ситуации был вызван оперативный штаб с переговорщиком, пытавшимся установить контакт с мужчиной», — сообщила во вторник пресс-секретарь полиции Власта Суханкова.
Однако, по словам представителя, мужчина только усилил агрессию, после чего угрожал убить себя и отца, приставив к нему нож. Специалисты сразу нейтрализовали мужчину электрошокером. «Однако во время этой операции мужчине все же удалось ранить своего отца», — отметила Суханкова.
Отца на машине скорой помощи доставили в больницу, где ему сделали операцию. По словам представителя, он находится в стабильном состоянии.
В полиции не уточнили, почему пострадавшему изначально потребовалась медицинская помощь и была ли ему проведена операция в связи с нападением сына.
34-летний сын оказался в полицейской камере, где ему во вторник были предъявлены обвинения в шантаже и покушении на убийство.
Следователи также предложили прокурору ходатайствовать перед судом о его задержании, решение о котором суд примет в среду. Суханкова добавила, что мужчине грозит до 18 лет лишения свободы.
Источник: novinky.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
YouTube – полезная информация в видео формате
Telegram – короткий дайджест новостей за день
Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
Instagram – фото и видео новости каждый день