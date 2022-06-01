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В Чехии сын не пускал врача к отцу, угрожая убийством. Пришлось применять электрошокер

В Чехии сын не пускал врача к отцу, угрожая убийством. Пришлось применять электрошокер

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Драматическую ситуацию разрешили сотрудники полиции с опергруппой в одной из деревень Пршибрамского района, где 43-летний мужчина не хотел пускать медиков к своему больному отцу (69 лет). По данным полиции, он угрожал убить себя и отца, в это же время степень его агрессии возрастала. В конце концов, мужчина был нейтрализован оперативным подразделением полиции с помощью электрошокера.
В Чехии сын не пускал врача к отцу, угрожая убийством. Пришлось применять электрошокер

Инцидент произошел в понедельник около 18:00 в саду дома семьи.

«Сын препятствовал доступу к больному отцу как медиков, так и сотрудников полиции, поэтому для разрешения ситуации был вызван оперативный штаб с переговорщиком, пытавшимся установить контакт с мужчиной», — сообщила во вторник пресс-секретарь полиции Власта Суханкова.

Однако, по словам представителя, мужчина только усилил агрессию, после чего угрожал убить себя и отца, приставив к нему нож. Специалисты сразу нейтрализовали мужчину электрошокером. «Однако во время этой операции мужчине все же удалось ранить своего отца», — отметила Суханкова.

Отца на машине скорой помощи доставили в больницу, где ему сделали операцию. По словам представителя, он находится в стабильном состоянии.

В полиции не уточнили, почему пострадавшему изначально потребовалась медицинская помощь и была ли ему проведена операция в связи с нападением сына.

34-летний сын оказался в полицейской камере, где ему во вторник были предъявлены обвинения в шантаже и покушении на убийство.

Следователи также предложили прокурору ходатайствовать перед судом о его задержании, решение о котором суд примет в среду. Суханкова добавила, что мужчине  грозит до 18 лет лишения свободы.

 

Источник: novinky.cz

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