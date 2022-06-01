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Новый сайт предложит более 200 000 учебников чешского языка для украинских беженцев

Новый сайт предложит более 200 000 учебников чешского языка для украинских беженцев

420on.cz 131
​Новый интернет-портал «Учебники для Украины» (Učebnice pro Ukrajinu) со среды предложит школам и другим организаторам языковых курсов материалы для обучения украинских беженцев чешскому языку.
Новый сайт предложит более 200 000 учебников чешского языка для украинских беженцев

Желающие найдут на нем 14 наименований, которые будут доступны бесплатно в количестве 220 000 экземпляров. Портал с учебниками представил во вторник министр образования Петр Газдик с представителями фонда PPF и фонда семьи Келлнера.

Цель проекта, который финансируется Группой PPF, состоит в том, чтобы помочь в обучении и интеграции украинских детей в чешские школы.

Порталом могут пользоваться все школы и образовательные учреждения, а также учителя, занимающиеся преподаванием чешского языка, и другие некоммерческие организации, организующие языковые курсы или адаптационные группы.

Желающие могут заказать, а затем получить бесплатно учебники для 1 и 2 класса основной школы, для средней школы, дидактические материалы для учителей, учебники чешского языка для взрослых и словарь.

По словам Газдика, чешская система образования готова обучать детей с другим родным языком, но не в состоянии в короткие сроки предоставить учебные материалы для десятков тысяч украинских детей в Чехии.

По словам Газдика, учебники также можно будет использовать в адаптационных группах и на языковых курсах, которые будут проходить во время летних каникул.

«Для поддержки каникулярных языковых курсов Министерство образования, молодежи и спорта утвердило дополнительные субсидии в размере 100 миллионов крон», — сказал министр.

По его словам, курсы должны быть для детей от 6 до 18 лет. Те, кто заинтересован в их организации, смогут подать заявку на получение денег со среды. 

«В список мы также включили учебники для взрослых, Čeština expres и Česky krok za krokem, который представляет собой традиционный учебник с двумя рабочими тетрадями, предназначенный в первую очередь для средних школ, университетов или тех, кто серьезно заинтересован в обучении», — добавила Яна Томас Седлачкова, член правления Фонда PPF. По ее словам, предложение также включает 50 000 чешско-украинских иллюстрированных словарей.

По словам Газдика, сейчас в Чехии зарегистрировано около 130 тысяч украинских детей, которые с сентября должны пойти в школу. Однако некоторые из них, возможно, вернулись в Украину. Точно неизвестно, сколько их в Чехии.

Источник: .novinky.cz

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Темы
Чехия беженцы украинцы
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