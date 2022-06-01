Новый сайт предложит более 200 000 учебников чешского языка для украинских беженцев

​Новый интернет-портал «Учебники для Украины» (Učebnice pro Ukrajinu) со среды предложит школам и другим организаторам языковых курсов материалы для обучения украинских беженцев чешскому языку.

Желающие найдут на нем 14 наименований, которые будут доступны бесплатно в количестве 220 000 экземпляров. Портал с учебниками представил во вторник министр образования Петр Газдик с представителями фонда PPF и фонда семьи Келлнера.

Цель проекта, который финансируется Группой PPF, состоит в том, чтобы помочь в обучении и интеграции украинских детей в чешские школы.

Порталом могут пользоваться все школы и образовательные учреждения, а также учителя, занимающиеся преподаванием чешского языка, и другие некоммерческие организации, организующие языковые курсы или адаптационные группы.

Желающие могут заказать, а затем получить бесплатно учебники для 1 и 2 класса основной школы, для средней школы, дидактические материалы для учителей, учебники чешского языка для взрослых и словарь.

По словам Газдика, чешская система образования готова обучать детей с другим родным языком, но не в состоянии в короткие сроки предоставить учебные материалы для десятков тысяч украинских детей в Чехии.

По словам Газдика, учебники также можно будет использовать в адаптационных группах и на языковых курсах, которые будут проходить во время летних каникул.

«Для поддержки каникулярных языковых курсов Министерство образования, молодежи и спорта утвердило дополнительные субсидии в размере 100 миллионов крон», — сказал министр.

По его словам, курсы должны быть для детей от 6 до 18 лет. Те, кто заинтересован в их организации, смогут подать заявку на получение денег со среды.

«В список мы также включили учебники для взрослых, Čeština expres и Česky krok za krokem, который представляет собой традиционный учебник с двумя рабочими тетрадями, предназначенный в первую очередь для средних школ, университетов или тех, кто серьезно заинтересован в обучении», — добавила Яна Томас Седлачкова, член правления Фонда PPF. По ее словам, предложение также включает 50 000 чешско-украинских иллюстрированных словарей.

По словам Газдика, сейчас в Чехии зарегистрировано около 130 тысяч украинских детей, которые с сентября должны пойти в школу. Однако некоторые из них, возможно, вернулись в Украину. Точно неизвестно, сколько их в Чехии.

Источник: .novinky.cz