Четверть чешской пенсии приходится на питание. У пенсионеров в Украине дела хуже

Чешские пенсионеры тратят более 23% от средней пенсии на основные продукты питания. Финансовые трудности пожилых людей усугубляются инфляцией, которая значительно повышает цены. Однако людям могут помочь жилищные пособия, некоммерческие организации и семья.

На первый взгляд дела у чешских пенсионеров не так уж и плохи. В международном сравнении в 2021 году Чешская Республика заняла 17-е место в списке из 44 стран мира.

В пересчете на кроны больше всего получают пожилые люди в Норвегии (44 000 в месяц), Швейцарии (42 000) и США (36 000). Напротив, пожилые люди в Украине, Молдове и Албании, где пенсии составляют около 3000 в месяц, получают наименьшие суммы, согласно анализу Picodi за 2021 год.

Сегодня тем временем резко выросла инфляция и количество обедневших пенсионеров может увеличиться.

В Чехии средняя пенсия в 2021 году составила 15 453 кроны. В этом году в январе она увеличилась, а также в июне и сентябре будет происходить дальнейший пересмотр о повышении. Однако Катерина Ярошова, руководитель проекта Invisible и пресс-секретарь Provident Financial, считает, что пенсии растут не так быстро, как цены. Именно поэтому 889 тысяч пенсионеров становятся словно «невидимыми», выпадая из социальной жизни.

«Они сталкиваются с нищетой, одиночеством или чувством cмирения. В последние месяцы им жилось нелегко. У большинства пожилых людей нет возможности защитить себя от повсеместного роста цен, поскольку у них обычно нет другого источника дохода, кроме пенсии», — сказала Ярошова, добавив, что это относится к 86% пожилых чехов.



Одна пятая часть пенсии идёт на питание

Важно сопоставить размер пенсии с ценой на необходимые товары, которые пожилые люди вынуждены покупать каждый месяц. Следуя рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Министерства здравоохранения, Picodi воссоздала корзину для покупок, содержащую продукты, соответствующие минимальной месячной пищевой ценности, необходимой среднему пожилому человеку.

В пенсионной корзине десять продуктов: хлеб, рис, яйца, молоко, йогурт, сыр, мясо (птица и говядина), рыба, фрукты и овощи.



В апреле 2022 года эта корзина стоила в среднем 3634 кроны. Это означает, что пожилые люди тратят 23,5% от среднего дохода на основные продукты питания. Однако если пенсионер захочет купить какой-либо дополнительный продукт, например, кофе или сладости, цена корзины быстро вырастет. Ситуацию усугубляет также растущая инфляция, которая в последние месяцы привела к росту цен на продукты питания. По словам Анеты Шебковой, пресс-секретаря организации «Жизнь 90», некоторым пожилым людям выжить на пенсию сложно.

«Еще до повышения цен на нашу телефонную линию помощи или в консультационный пункт обращались пожилые люди и говорили, что у них проблемы с ежемесячным доходом, хотя они честно проработали всю жизнь. Те, кто не может позволить себе собственное жилье и снимает его, беспокоятся особенно сильно о том, что смогут оплатить все счета, купить еду и лекарства», — сказала Шебкова, добавив, что каждый день в организацию обращаются пожилые люди, находящиеся в бедственном финансовом положении.

Итак, сколько останется от пенсии у пожилых людей после покупки продуктов? Сравнение покупательской корзины и размера пенсий в 44 странах показывает, что самая благоприятная ситуация для пенсионеров снова складывается в Норвегии. Местные пенсионеры тратят на еду всего 13,4% своей пенсии, аналогичная ситуация и в Австрии. Чехия на 19 месте, лучше ситуация обстоит в Италии, Германии и Польше. Тем не менее, данные Чехии больше напоминает по тренду западные страны.

Напротив, наименьшая часть пенсии после покупки продуктов останется украинцам, на еду у них приходится 84,9% их дохода. В аналогичной ситуации находятся жители Беларуси (76,7% дохода на основные продукты питания), Албании (72,8%) и Перу (65,5%).

Источник: seznamzpravy.cz

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