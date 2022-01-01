«Фрукты берём по скидке, яйца не покупаем». Как живут матери-одиночки в Чехии

Рост стоимости жизни ставит многие малообеспеченные семьи в невыносимое положение, особенно тех, кому приходится жить на один источник дохода. Несколько женщин из разных уголков Чехии рассказали, как трудно живется матерям-одиночкам.

40-летняя Катка одна воспитывает двоих детей в столице. Младшей дочери с дисфазией развития 3 года, старшему сыну — 9 лет. Раньше, работая в пражской компании, она могла сводить концы с концами, но после начала пандемии коронавируса все изменилось. Компания лишилась контрактов из-за карантина, а Катка — работы с гибким графиком, которую трудно найти с двумя детьми.

«Я разослала резюме в много компаний, говоря, что могу работать только из дома из-за детей. Мне никто не ответил. После девяти месяцев жизни только на госвзносы я уже была на грани срыва», — вспоминает она.

Каждый месяц она должна тщательно рассчитать, что они могут себе позволить. По ее словам, жилищного и родительского пособий, а также прожиточного минимума (физическое лицо с апреля претендует на 4250 крон/мес), которые ей были предоставлены, определенно недостаточно. «С двумя детьми мой прожиточный минимум составлял около 7,5 тысяч крон несколько месяцев назад. Из этого мне приходится оплачивать счета, которые государство не учитывает в своих пособиях, такие как интернет, телефон, старые задолженности. А теперь представьте, что вы живете на 4000 крон в месяц с двумя детьми. Это очень мало», — считает Катка.

Из-за роста цен сейчас ситуация еще хуже. Она давно пытается экономить. Например, стирает только ночью, чтобы меньше платить за электричество. «Сейчас мы полностью исключили овощи и фрукты, берем только самые дешевые с большей скидкой. Йогурты тоже берем только со скидкой и самые дешевые, яйца вообще не покупаем», — описывает ситуацию мать двоих детей.

По ее словам, стресс и давление на психику колоссальные, у других женщин она наблюдает то же самое. «У нас был два года ковид, потом — бах, война на Украине, и как только ты уже морально смирился, то обнаруживаешь, что тебе нечего есть и может стать еще хуже. Это не добавляет оптимизма. Я понятия не имею, как буду платить за детские кружки в сентябре», — заключает она.

История Марии (55 лет)

Мария заботится о 14-летней внучке с тяжелой формой дисфазии развития, они живут недалеко от Пльзеня. Она получает пенсию по инвалидности, внучка находится на домашнем обучении, Мария также регулярно водит ее на терапию и к врачу.

«Больше всего нас беспокоит рост цен на бензин. Мы живем в деревне и я регулярно вожу на машине внучку на иппотерапию (конную терапию). Ещё мы регулярно ездим на поезде в Прагу, который тоже подорожал», — пояснила она, добавив, что покупает еду только по акции.

«У меня почти ничего не остается в конце месяца», — заключает Мария. Она получает доход от пенсии по инвалидности, пособия на ребенка, финпомощи на расходы ребенка и пособие опекуна. Тем не менее, большинство денег идут на терапию, врачей, жилье, животных, специальную диету для внучки и многое другое.

«Я нахожу ситуацию действительно невыносимой и не понимаю, почему правительство ничего с этим не делает», — добавила она. Овощи они выращивают у себя в огороде, куры тоже есть. Они стараются экономить в основном, например, покупая дешевые очки по рецепту в аптеке вместо сделанных на заказ в оптике. И что они будут делать, когда цены поднимутся еще больше? «Я, наверное, попрошу поддержки у различных фондов», — говорит она.

История Екатерины (38 лет)

«Во времена ковида мы еще как-то справлялись. Да, были увольнения, работы было мало, всех это как-то коснулось, но то, что есть сейчас, в сто раз хуже», — говорит Катерина из Усти-над-Лабем, которая сама воспитывает 15-летнего сына с инвалидностью.

Она тоже получает государственные пособия, но ей существенно помогает подработка и работодатель, пусть это даже небольшой дополнительный заработок. Около 11 000 крон на северо-западе Богемии она платит только за аренду и связанные с ней накладные расходы, что составляет примерно весь её ежемесячный доход.

«Второй месяц подряд нам помогают спонсоры проекта Fandi mámám, которые покупают нам продукты и предметы быта. Я не могу себе представить, что бы с нами было без них», — с благодарностью сказала она.

«Арендная плата растет, также увеличилась цена на электроэнергию с 900 до 1400 крон», — сказала она. Поэтому ей пришлось отказаться от дорогого кабельного телевидения, страховки, а также перейти на более дешевый интернет и мобильный тариф.

«Самая большая проблема — невероятный рост цен на продукты. Я готовлю ежедневно. Мы делали покупки на четыре-пять тысяч и жили на это в течение месяца. Я делала закуски и обеды. А сейчас? Столько же выйдет за один поход в магазин», — говорит Катержина.

Она подчеркивает, что никуда не выезжает, не покупает фаст-фуды, — на это просто нет денег.

Ни одной женщине не повезло с мужем. То ли он бросил её, узнав о беременности и до сих пор не вернулся, или женщина страдала от домашнего насилия — и она ушла сама. Алименты они не получают.

Объединяет их и то, что они решили обратиться за помощью к организации Fandi Mama, которая, благодаря спонсорам, помогла матерям приобрести вещи, на которые у них не было денег. Будь то продукты, школьные сумки для детей, школьные кружки или даже бытовая техника. Ассоциация также консультирует женщин по вопросам алиментов, поиска работы или личного развития.

По словам женщин, правительство помогает плохо. Если ситуация ухудшится, как прогнозируют экономисты, они понятия не имеют, как с этим справятся.

«Было бы лучше, если бы люди наверху слышали обычных людей», — добавила Катерина.



Источник: prazska.drbna.cz

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