Как будут работать чешские школы осенью? Это зависит от развития эпидемии и рекомендаций Минздрава

В Минобразования пока не знают, какие правила будут действовать в школах в случае обострения эпидемии Covid-19 осенью. По данным ведомства, это будет зависеть от развития эпидемии и рекомендаций Минздрава.

«Министерство образования, молодежи и спорта следит за ситуацией с COVID-19. На данный момент прогнозировать развитие и динамику вируса не представляется возможным», — ответили в министерстве на вопрос, может ли Минобразование исключить повторное закрытие школ и переход на дистанционное обучение, или могут ли в школах возобновить ношение респираторов.

По данным Минздрава, уже пару недель как прекратился спад числа подтвержденных заболеваний, продолжающийся с начала марта. Во вторник 14 июня в Чехии было подтверждено 450 новых случаев коронавируса, что на 137 больше, чем неделю назад. Об ускорении эпидемии свидетельствует также рост заболеваемости. Количество людей, которые находятся в больницах с ковидом, в последние дни стабилизировалось — это около ста человек. Последний раз такое низкое число было в сентябре прошлого года.

По мнению экспертов, нынешний рост положительных тестов не является чрезвычайно высоким. Они предполагают, что ситуация улучшится с начала летних каникул. При этом, по их словам, стоит рассчитывать на вероятно более серьезную осеннюю волну эпидемии. За последние два года летом подтвержденных случаев наблюдалось меньше, а в сентябре их число снова возрастало. В 2020 году это было уже в начале учебного года, в прошлом году в конце месяца.

Начало 2020 и 2021 учебных годов сопровождалось мерами по борьбе с распространением COVID-19. Если в прошлом учебном году они состояли в основном из рекомендаций по более строгим гигиеническим правилам, таким как частое проветривание помещений и дезинфекция рук, то в этом учебном году дети также должны были проходить тесты на коронавирус и носить респираторы. По словам бывшего правительства Андрея Бабиша (ANO), более строгие меры должны были предотвратить распространение болезни настолько, чтобы можно было не закрывать школы. Однако в итоге многие классы и школы не избежали этого и были вынуждены перейти на дистанционное обучение из-за введенного карантина. За последние два года ученики вынуждены были из-за эпидемии несколько месяцев провести на дистанционном обучении, что, по мнению экспертов, также нанесло ущерб учебе, социальному развитию и психике детей.

С момента вспышки в марте 2020 года лаборатории в Чешской Республике подтвердили более 3,9 миллиона случаев заболевания Covid-19. Министерство здравоохранения регистрирует более 265 000 случаев подозрения на рецидивирующую инфекцию. За все это время в Чехии с подтвержденной инфекцией скончались 40 303 человека.



Источник: ceskenoviny.cz

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