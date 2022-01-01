Чешских педиатров на всех не хватает. Дети из Украины вынуждены просить справки у других детских врачей в Чехии

Конечно, если у детей из Украины возникнут проблемы со здоровьем, то чешские врачи не оставят их в беде. Однако постоянного педиатра, у кого они были бы зарегистрированы, у большинства — за некоторыми исключениями, — нет. Это создает проблемы, когда детям нужны справки, например, чтобы поехать в летний лагерь. Министерство обнародовало новую инструкцию, как действовать в таких ситуациях.

Если дети едут в школьную поездку, например, на отдых на природу более чем на пять дней, то им нужна медицинская справка. Обычно ее выписывает педиатр. Однако, за некоторыми исключениеями, из-за дефицита мест для новоприбывших детей из Украины педиарты не регистрируют новых пациентов.

«Если была бы хотя бы копия прививочной карты ребёнка, то родители могли бы оформить такую ​​справку. Но вот у одной девочки не было такого документа, потому она не могла поехать», – рассказывает директор пражской начальной школы и детского сада имени Хелчицкого Павел Остап.

Найти педиатра для своих детей иногда не удается и чешским родителям, что уже говорить об украинских. К врачу им приходится ездить за десятки километров.

«С появлением большого количества украинских детей ситуация еще больше усложнилась. Проблемы, прежде всего, есть в Праге, Брно, а также в некоторых других населенных пунктах с большим количеством детей», – объясняет председатель Ассоциации врачей общей практики для детей и подростков Илона Хюллеова.

Наличие справки не может быть важнее интересов ребенка

Проблема не с лечением острых заболеваний или обследованиями, об этом врачи точно позаботятся. Затруднения возникают в случаях с выдачей различных справок или сертификатов.

«Врач может выписать справку, основываясь на общем состоянии здоровья ребёнка и информации о предварительном лечении, вакцинации и перенесенных болезнях. Такая комплексная проверка, включая карту прививок, занимает много времени и требует знания языка, и есть места, где педиатры больше не могут ее проводить», – добавляет Илона Хюллеова.

Кроме того, многие родители не привезли карту прививок детей с собой из Украины. Поэтому некоторым из них нужно привиться повторно. Также возможно дистанционное обращение в Минздрав Украины, которое должно предоставить родителям соответствующую документацию.

«Справка просто не может быть важнее ребенка», – говорит директор начальной школы «Eden».

Она также отмечает, что уже два года как действует новая законодательная норма, согласно которой даже невакцинированные дети могут выезжать на школьные поездки на природу.

Что может помочь

Даже если у детей из Украины есть медицинские карты, нет уверенности, что врач сможет принять ребенка, не являющегося его зарегистрированным пациентом.

Последние недели директор начальной школы «Солидарность» Карин Маркес отстаивает интересы не только своих новых учеников из Украины, но и других. Школа выделила им средства для отдыха на природе, однако проблемы у многих возникли именно с медицинской справкой.

«У нас также были проблемы с детьми, которые ходят к нам два-три года, и они до сих пор не могут найти педиатра», — объясняет директор.

Поэтому она обратилась в Министерство образования, которое передало информацию Министерству здравоохранения. Впоследствии его представители прояснили методологию для врачей. Справку детям, не состоящим на учете ни у одного педиатра, может выписать любой детский врач.

«Другой вариант – оформить справку у педиатра в детских UA пунктах в больницах, созданных Министерством здравоохранения», – добавляет представитель министерства Ондржей Якоб.

После уточнения нюансов, по крайней мере, для учащихся школы «Солидарность» стало легче получить медицинскую справку.

«Мы позвонили родителям, у которых не было справки, и сказали, чтобы они снова обратились к врачам, что издали новую инструкцию и, по моей информации, сейчас у них все должно получиться», – добавляет Маркес.

Что касается педиатров, то у них вопрос возмещения расходов по уходу за незарегистрированными украинскими детьми до сих пор не решен с Минздравом и страховыми компаниями.



Источник: seznamzpravy.cz

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