Исследования показали, что чешские подростки больше узнают о технологиях самостоятельно, чем в школе

Чешские школы и семьи изо всех сил стараются поддержать молодое поколение в эффективном использовании технологий. Подростки получают больше всего знаний и навыков в свободное время, когда у них есть возможность экспериментировать и совершать ошибки. В школе они используют только ограниченное количество цифровых устройств. Ситуацию изучили исследователи из Института педагогических наук философского факультета Масариковского университета в Брно. Свои результаты они опубликовали в книге.

Исследовали поведение 15-летних школьников. Эксперты выясняли, как используют технологии их учителя , а также общались с детьми и их родителями. Ученые столкнулись с важностью различий между поколениями, ведь родители современных подростков не выросли с компьютерами и мобильными телефонами, а для их детей они являются неотъемлемой частью жизни, влияющей на мировоззрение обеих групп.

Например, подростков попросили описать случаи, когда они берут устройства в руки. Те упомянули изучение английского языка и монтаж видео с помощью видео и аудиозаписей, также рассказали о том, как вместе с помощью средств коммуникации создают школьные проекты, а еще — об использовании навигации и карт для занятий спортом и посещения экскурсий.

«Однако мы столкнулись с рядом ситуаций, когда родители оценивали эти действия негативно — им казалось, что дети просто бездумно смотрят в телефон.В то же время нельзя винить в такой деятельности детей», — сказал один из авторов книги Йиржи Зоунек.

Из-за широкого спектра цифровых средств, которыми пользуются дети, в настоящее время невозможно их ограничивать одним часом в день за компьютером. Полезнее поговорить с ними о том, для чего и какие технологии им нужны, и даже немного поучиться у них. Исследовательские интервью проводились до пандемии, что отражает уровень технологической оснащенности школ еще в то время.

По мнению специалистов, так же верно, что класс нельзя заинтересовать только техническими уловками. Ученики и студенты по-прежнему особенно ценят способность учителя увлекательно подавать тему и рассказвать информацию. «Но когда мы сравниваем, насколько неотъемлемой частью нашей жизни стали технологии, мы должны констатировать, что они определенно не являются неотъемлемой частью обучения», — сказал Зоунек.

Источник: ceskenoviny.cz

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