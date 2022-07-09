Количество трагических ДТП в Чехии за десять лет снизилось на треть

Число жертв дорожно-транспортных происшествий в Чешской Республике за последние десять лет сократилось на 31,3 процента. В списке стран Европы Чехия находится на 14-м месте. Больше всего удалось снизить количество трагических происшествий в Норвегии и Литве, где они сократились более чем на 50%. Об этом сообщает Центр транспортных исследований (CDV).

Однако Чехия не выполнила стратегическую цель Евросоюза, которая предусматривала 50-процентное снижение числа жертв аварий с 2010 года.

По анализу снижения числа жертв дорожно-транспортных происшествий Чехия занимает 14-е место в Европе. По данным CDV, замедлению снижения способствует ряд недостатков внутренней системы. К ним относятся, например, длительное введение изменений и отсутствие базы данных с точной статистикой случаев дорожно-транспортных происшествий вместе с данными из больниц.

Наоборот, в CDV положительно оценивают, например, новую Стратегию BESIP (Департамента Министерства транспорта Чехии по координации деятельности в области безопасности дорожного движения) на период с 2021 по 2030 год, в которой ставятся отдельные цели по снижению количества трагических происшествий. Главная из них – снижение количества смертей и тяжелых травм на 50 процентов по сравнению со средним показателем за период с 2017 по 2019 год. За Стратегией следуют другие краткосрочные планы действий.

Влияние ковида

На сегодняшний день стратегические цели BESIP до 2030 года достигать получается. В прошлом году на дорогах погибло 470 человек, что примерно на шесть процентов меньше, чем предполагалось стратегией. По количеству тяжелораненых 1634 случая — это на четверть меньше данных в стратегии. Цифры для водителей автомобилей более благоприятны, в то время как цели не были достигнуты для мотоциклистов или велосипедистов.

На снижение числа жертв ДТП в Европе повлияла и пандемия ковида. Анализ, проведенный Европейским советом по безопасности дорожного движения (ETSC), показал, что число смертей на дорогах в ЕС в прошлом году снизилось на 13 процентов по сравнению с 2019 годом.



Источник: novinky.cz

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