Чешская ветеринарная служба: Из-за жары летом страдают не только люди, но и домашние питомцы. Как им помочь?

Лето и постепенное повышение температуры несут с собой риски не только для жителей крупных городов, но и для их четвероногих друзей. В связи с этим Государственная ветеринарная служба выпустила рекомендации, которым должны следовать владельцы собак и других домашних животных, чтобы обеспечить им комфорт в жаркую погоду.

Животные, особенно собаки, в городе летом подвержены риску перегрева, обезвоживания и получения ожогов лап. В летние дни владельцам собак следует избегать прогулок в самое жаркое время — около полудня, стоит совершать более длительные прогулки либо утром, либо вечером, когда температура ниже. «Необходимо следить, чтобы у животных было достаточно воды, а также возможность прятаться от прямых солнечных лучей в месте, где будет подходящая для них температура воздуха», — сказал представитель Государственной ветеринарной службы Петр Майер.

Лучше полностью избегать прогулок по асфальту и брусчатке, так как они часто нагреваются до высоких температур, особенно в городах, и собаки могут получить ожоги лап.

«Когда необходимо выгулять собаку в течение дня, идеально будет избегать таких горячих поверхностей и выгуливать собак на траве. Обезопасить животное можно, если надеть специальную защиту для лап», — добавляет Майер.

В случае перегрева следует обратиться за ветеринарной помощью

Жара вызывает обезвоживание. Так же, как и человеку, животным в жару необходимо обеспечить доступ к свежей воде. Перегрелось ли животное можно понять по учащенному дыханию, сонному и вялому состоянию.

«В таком случае необходимо оказать первую помощь, охладив животное водой комнатной температуры и поместив питомца в тень. Обеспечьте ему достаточное количество воды и обратитесь за помощью к вашему ветеринару», — добавляет Петр Ворличек, представитель ветеринарной службы.

Зузана Полешовска, хозяйка собаки Миши, живет в центре Праги, но регулярно выгуливает собаку на острове Штванице. «Особенно здорово гулять летом. Миша большую часть прогулки проводит у Влтавы, там же он и охлаждается. Я только слежу, чтобы он не покусал какую-нибудь зазевавшуюся нутрию», — сказала она. —«Когда очень жарко, я гуляю либо утром, либо вечером, днем ​​на улице ему некомфортно. В жаркую погоду я оставляю мокрое полотенце на полу в ванной, чтобы пес мог охладиться. Само собой, даем много воды», — добавляет Зузана.

Риск перегрева касается не только собак

Владельцам кошек приходится чуть проще. «Наш Матышек в жаркую пору ложится на холодную плитку в ванной комнате. Летом мы также меняем ему воду четыре раза в день, чтобы она всегда была свежая», — говорит о своем коте студентка Зузка Шлехтова.

Изменения отмечает летом и хозяин кошки Олдржих:

«Летом мы оставляем балконную дверь практически открытой. Пеги пользуется этим и днем ​​ищет прохладные места у перил, где немного дует. Ей определенно не хочется так много времени проводить на балконе зимой», — объясняет Олдржих Птачек.



Источник: prazska.drbna.cz

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