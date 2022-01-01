В Чехии возраст первородящих матерей снизился почти на два года

Средний возраст первородящих матерей в Чешской Республике за последние пять лет снизился почти на два года с 30,7 до 28,8 лет. 75 процентов детей при выписке находятся на грудном вскармливании, но примерно пятая часть детей получает докорм в роддоме. Это следует из исследования проекта «Справочник по родильным домам», о чем Aperio сообщает в пресс-релизе. Респондентки в онлайн-анкете оценили свой роддом в период с 2017 по 2021 год, опросник заполнили более 5200 женщин.

Опрос показал, что в предыдущие два года на роды влияли антикоронавирусные ограничения. Например, произошло заметное снижение всех видов подготовки к родам. Если в 2017 году дородовые занятия в родильном доме посещала почти шестая часть женщин, то в прошлом году – всего пять процентов. Более четверти женщин посещали одноразовые информационные встречи пять лет назад, то в прошлом году их было менее 16 процентов.

Доля искусственно вызванных родов постепенно увеличивается. В 2017 году их было пятая часть, в прошлом году больше четверти. «Среди респонденток, у которых были искусственныо вызваны роды, мы обнаружили вдвое большую долю кесаревых сечений, чем у женщин, у которых роды начались спонтанно», — отмечают авторы анализа.

От 85 до 90 процентов родов не обошлись без участия акушерок. В прошлом году вели беременности и сами роды они принимали у более 35 процентов женщин, в 2017-м у около четверти. Самый распространенный сценарий родов – прием у врача, сами роды под руководством акушерки и выписка снова с врачом. В прошлом году таких родов была почти половина.

Согласно опросу, некоторые женщины на родильной кровати принимали несколько поз во время родов, и только единицы в анкете также указали, что рожали на родильном кресле или в воде.

«Доля женщин, рожающих лежа, снижается, но все равно остается достаточно высокой. В горизонтальном положении на спине матка вызывает сдавление крупных сосудов и снижение кровотока может сказаться на состоянии плода», — сказала Милослава Крамна, координатор Справочника по родильным домам.

По мнению авторов опроса, качество ухода за женщинами сразу после родов повысилось. В 2017 году ребенка давали матери сразу после рождения в двух третях случаев, в прошлом году — в уже в более чем 77% родов. Пуповину перерезали только после окончания пульсации в половине случаев, пять лет назад — лишь в менее, чем 29% родов. Растет и количество первых осмотров новорожденного непосредственно на теле матери. В прошлом году медики так осматривали почти каждого пятого ребенка, в 2017-м — только каждого десятого ребенка.

Согласно методической инструкции Минздрава, выписывать женщину домой рекомендуется не ранее чем через 72 часа после родов. В начале прошлого года более 13 процентов респонденток ушли домой раньше, в 2017 году это было пять процентов женщин. В анкетах они отвечали, что причина в том, что им лучше кормить ребенка грудью в домашних условиях, а также в возможности адаптировать распорядок дня к потребностям матери и новорожденного или в неудовлетворенности уходом в отделении шестинедели.

110 000 родов принимают в Чехии в год, доступно около 90 родильных домов и 12 перинатологических центров для недоношенных детей. Уровень младенческой смертности составляет около 4,7 промилле, и каждый год умирает около десяти матерей. Статистика охватывает только роды в родильных домах, данные о домашних родах, по мнению экспертов, отсутствуют. Мнения о домашних родах или роддомах разнятся, в основном против них выступают врачи.

Компромиссом должны стать акушерские пункты в родильных домах, которые постепенно открываются в больницах. Роды в них ведут акушерки, врача можно будет вызвать сразу в случае осложнений. Родильные залы также допускают присутствие близких.

Источник: ceskenoviny.cz

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