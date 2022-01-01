«Приоритет», на который нет денег. Минфин Чехии хочет сэкономить на науке

В Чехии рекордная инфляция, поэтому расходы на науку после 2023 года увеличивать не будут. Такое предложение внес в правительство Минфин, хотя кабинет считает инновации одним из своих приоритетов.

«Наука, исследования, разработки и инновации являются одними из ключевых инвестиций в будущее нашей страны, ее процветание и конкурентоспособность», — заявила в январе министр науки Хелена Лангшадлова и упоминала, что эта сфера станет одной из главных приоритетов нового правительства. Впрочем, так заявляло каждое новое правительство в прошлом.

Однако, вероятно, в ближайшие месяцы за этот приоритет развернется борьба. Минфин предлагает практически полностью приостановить рост расходов на исследования после 2023 года. Это следует из непубличного приложения к постановлению, принятому правительством в начале июня.

В среднесрочной перспективе стагнация финансирования должна коснуться практически всех. Включая Академию наук, Агентство по технологиям, Агентство по грантам или отдельные министерства, которые финансируют науку.

Министерство преуменьшает значение предложения, говоря, что это предварительные цифры, которые еще могут измениться. Но ученые говорят, что им придётся экономить, как и всем остальным.

Энергоемкие исследования

По словам президента Академии наук Евы Зажималовой, это очень болезненно в момент, когда надвигается рекордная инфляция: «Я прекрасно понимаю, что ситуация с бюджетом очень сложная. С другой стороны, мы совсем не обрадовались этой новости, если не сказать больше. Учитывая, как выросли цены на энергоносители и насколько энергоемкими являются некоторые операции в научно-исследовательских институтах, это на самом деле очень резкий спад».

На следующий 2023 год предложение Министерства финансов по-прежнему оставит ранее согласованные суммы, которые регулярно представляются правительству экспертами Совета по исследованиям, развитию и инновациям. Однако на 2024 и 2025 годы министерство отменило все ранее запланированные повышения бюджета. К середине десятилетия оно предлагает, чтобы общие расходы на науку остановились на уровне примерно 39,3 миллиарда крон.

«Министерство финансов пока предложило такую ​​же сумму в 39,3 миллиарда в среднесрочной перспективе на 2024 и 2025 годы. Однако среднесрочная перспектива — это лишь предварительная структура доходов и расходов, которая впоследствии уточняется при подготовке бюджета на год и поэтому может измениться. Что касается последствий возрастания инфляции, то она, несомненно, влияет на общество в целом, и научно-исследовательским учреждениям также необходимо соответствующим образом оптимизировать свои бюджеты», — ответили в министерстве.

В тот же день, что и обсуждался прогноз Минфина, правительство приняло к сведению представление Совета по исследованиям, развитию и инновациям. Оба материала существенно отличаются друг от друга. Напротив, Совет предлагает правительству небольшое увеличение расходов, тем самым продолжая среднесрочную перспективу предыдущих лет.

Летом, скорее всего, будет найден компромисс. По словам министра науки Хелены Лангшадловой, председательствующей в Совете, это происходит из года в год. Однако она не хочет пока что комментировать переговоры: «Моя цель — сохранить науку и исследования в приоритете для правительства, как говорят министр финансов и, конечно же, премьер-министр».



Источник: seznamzpravy.cz

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