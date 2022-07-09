«Нам все еще неспокойно, когда начинает дуть ветер», — говорит женщина спустя год после пережитого торнадо в Чехии

Примерно год назад, 24 июня 2021 года, по Южной Моравии пронесся разрушительный торнадо. Обрушившись на районы Бржецлав и Годонин, наибольший ущерб он нанёс деревням Грушки, Моравска-Нова-Вес, Лужице и Микульчице. В результате погибли шесть человек, более сотни получили ранения. Хорошо все это помнит и Йитка Пафкова из Микульчиц, у её родственников смерч разрушил четыре дома.

Йитке Пафковой в прошлом году повезло, что никто из близкого круга семьи серьезно не пострадал, а дом, в котором она живет, оставался стоять даже после того, как по Микульчице прошел торнадо. Тем не менее, остальную часть её семьи постигло несчастье.

Было повреждено четыре дома

«Дом моего дяди совсем развалился, в доме брата тоже жить невозможно, поэтому семья переехала к нам», — призналась Пафкова.

«Мы и представить себе не могли, что такое может случиться с нами. Но вдруг мы услышали звук, как будто над нами пролетел самолет, как турбина. Мы подумали: что это? Смотрим в окно, а там — торнадо. Это был ужас!», — описывает она момент прихода торнадо год назад.

Сначала, по ее словам, они пытались защитить автомобили от града. «Но потом мы сказали: «Боже, надо же спасать себя, свои жизни».

С волонтёрской помощью восстановление проиходило быстрее

Затем последовали дни, недели и месяцы, в течение которых предостояло приложить много усилий, чтобы восстановить дома и вернуть жизнь в нормальное русло.

«Что-то мы смогли закончить еще в конце прошлого лета, потому что волонтеров было невероятное количество. Работа здесь была организована хорошо, поэтому успели многое сделать. Уже в сентябре мы закончили самое главное, крышу, внутренние работы, покраску всего дома. Сад восстановили в этом году, потому что он не был приоритетным. Все уже доделали», — описывает Йитка Пафкова спустя год.

Мало того, что она должна была делать ремонт в своем доме, так торнадо еще серьезно повредил три дома членов их семьи.

Поскольку вместе с летом приходят грозы, а Микульчице уже пережили несколько из них в этом году, молодая женщина признается, что все еще опасается повторения прошлогоднего ужаса.

«Мы смотрим в окно и всем не по себе. Но к такому невозможно подготовиться. Это остается в памяти. Даже наши дети теперь всегда переживают, когда дует ветер».

Источник: novinky.cz

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