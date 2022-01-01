ВИДЕО: Чешская полиция предупреждает беженцев о мошенниках

Полиция в Чехии считает важным информировать людей, которые приехали в Чешскую Республику. В подобных ситуациях кризиса и неопределенности мошенники очень часто пытаются воспользоваться незнанием и наивностью приезжающих беженцев.

Например, мошенники предлагают ускорить административные процессы за определенную плату или помочь с трудоустройством. В незнакомой среде иностранцы могут не знать, что такие услуги, как регистрация в системе здравоохранения, на бирже труда или по месту жительства в полиции — являются совершенно бесплатными.

Могут быть и случаи предложения выгодной работы от посредников, которая на самом деле представляет собой принуждение к оказанию сексуальных услуг, рабскому труду или другой незаконной деятельности. Лица, предлагающие подобные услуги, часто пытаются извлечь выгоду из сложившейся сложной ситуации, часто незаконным путём. Поэтому для информирования граждан Украины, которые ищут убежища на территории Чехии, полиция подготовила специальное видео и брошюру.

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