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Суд оставил в силе приговор, лишивший возможности скачивать некоторые фильмы с Ulož.to

Суд оставил в силе приговор, лишивший возможности скачивать некоторые фильмы с Ulož.to

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anastasiia-kn
23 июня
12:47
359
Верховный суд (NS) подтвердил приговор, на основании которого Pelíšky (в русском прокате название — «Уютные норки») и пять других чешских фильмов нельзя искать и скачивать на сервере Ulož.to. Он отклонил апелляцию пражской компании Ulož.to cloud и одновременно отклонил инициативу агентства по авторским правам Dilia, которая добилась успеха в разбирательстве, но не все жалобы которой удовлетворили. Таким образом, прошлогоднее решение Верховного суда в Праге, одно из самых важных в области авторского права в Интернете, остается в силе. Полный вердикт NS временно размещен на официальной доске объявлений с сегодняшнего дня. Владельцы серверов ранее идентифицировали вердикт как угрозу для свободного интернета.

Суд оставил в силе приговор, лишивший возможности скачивать некоторые фильмы с Ulož.to

Dilia представляет авторов и других правообладателей. Помимо Pelíšky, вердикт касается фильмов  Kobry a užovky («Братья Змеи»), Ostře sledované vlaky («Поезда под пристальным вниманием»), Vesničko má středisková («Деревенька моя центральная») и сказок S Čerty nejsou žerty («С чертями шутки плохи») и Obušku, z pytle ven. Сервер для загрузки, обмена и скачивания файлов Uloz.to должен был следить за тем, чтобы общественность не могла найти и, следовательно, не скачивала файлы с названиями этих фильмов в определенных форматах, таких как avi или mp4.

Агентство хотело добиться еще более значительного сокращения активности сервера, которая, по словам Dilia, позволяет его пользователям систематически нарушать авторские права на фильмы, музыку и другие произведения. Однако в своем решении Верховный суд подчеркнул, что обязательство по ограничению поиска и скачивания может по-прежнему применяться только в случае конкретных произведений, в отношении которых доказано нарушение авторских прав. Это связано с тем, что сервер вряд ли может проверить содержимое всех файлов, которые туда загружают пользователи.

По мнению высшей инстанции, доводы Высокого суда верны. Согласно решению, Ulož.to отличается от «пиратских» платформ, таких как The Pirate Bay. Он не несет прямой ответственности за нарушение авторских прав некоторыми пользователями, хотя и удаляет дефектные файлы после уведомления.

С другой стороны, в обоснованных случаях от сервера может потребоваться прекратить предоставление услуги, если распространение нарушает закон. «Ведь в настоящее время существуют и применяются такие технологические меры, которые даже в условиях массового использования сервисов хранения информации способны выявлять неоднократно незаконно хранимые и сделанные доступными файлы, содержащие произведения или объекты авторских прав», — выразился судья.

По словам владельцев, основная миссия Ulož.to — легко обмениваться большими и маленькими файлами. В этот момент, когда пользователь попытается найти фильм Pelíšky, появится уведомление о том, что поиск по некоторым ключевым словам подвергся цензуре по решению суда. Из информации следует, что компания с уважением относится к решению, но «будет бороться с цензурой всеми доступными средствами, а не только с помощью чешского законодательства».

 

Источник: ceskenoviny.cz

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