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Правительство Чехии одобрило компенсацию больницам за неиспользованные лекарства от COVID-19

Правительство Чехии одобрило компенсацию больницам за неиспользованные лекарства от COVID-19

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anastasiia-kn
23 июня
13:37
264
Правительство одобрило субсидию, в рамках которой больницы могут требовать деньги для компенсации неиспользованных препаратов от covid-19, так называемых моноклональных антител. Компенсация составит 336 миллионов крон, сообщил министр финансов Збынек Станюра (ODS) на пресс-конференции правительства. В больницах остались непригодные к употреблению лекарства на суммы в десятки миллионов крон.

Правительство Чехии одобрило компенсацию больницам за неиспользованные лекарства от COVID-19

Прошлой весной министерство здравоохранения распорядилось, чтобы больницы закупили препараты на основе антител. 

«Когда дельта-вариант ушел и появился омикрон, они оказались неэффективными в отношении новой мутации ковида», — сказал Станджура. По его словам, предложение было подготовлено совместно министерством здравоохранения и финансов, правительство приняло его единогласно, а также его одобрила Ассоциация регионов Чехии. 

«Некоторые больницы, вне зависимости от учредителей, будь то государственные, региональные или другие, подошли к этому более ответственно и лучше спланировали закупку, поэтому у них остатков меньше (…). У других спланировать получилось хуже и это уже вопрос к управляющим больниц», — добавил он. Купленные препараты очень неэффективны против варианта омикрон, который в настоящее время доминирует в Чехии. Кроме того, у большинства из них в настоящее время истекает срок годности, поэтому они не могут быть переданы в дар другим странам и должны быть утилизированы. Доза для одного пациента выходит на более чем 50 000 крон. Например, в Южно-Моравском крае стоимость непригодных лекарств составляет 35 миллионов крон, в Усти-над-Лабемском крае более чем в два раза. Стоимость лекарств составляет в Моравско-Силезском крае 20,4 млн, около 26,5 млн крон в крае Высочина, 6,8 млн крон в Либерецкой областной больнице и около 10 млн крон в больницах Пардубицкого края. Антитела также были приобретены в университетской больнице Мотол, больнице Томайера в Праге и университетской больнице Брно.

 

Источник: ceskenoviny.cz

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