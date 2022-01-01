Конец оплаты наличными деньгами? В Чехии вряд ли.

Несмотря на беспрецедентное распространение безналичных расчетов, особенно в последние два года, чехи не хотят отказываться от банкнот и монет. Каждый четвертый чех предпочитает платить наличными, а не банковской картой. Девять из десяти человек регулярно платят наличными.

Хотя на первый взгляд может показаться, что оплата наличными уже давно вышла из моды, в Чехии это не так. Каждый четвертый чех в возрастной категории от 30 до 44 лет, предпочитает платить банкнотами и монетами, чем картой.

Опрос, проведенный агентством STEM/MARK для Euronet ČR, показал, что девять из десяти чехов платят наличными хотя бы раз в неделю. Каждый четвертый респондент хотя бы раз в день платит наличными.

«Люди ежедневно снимают наличные деньги для оплаты. Ежедневно банкоматы Euronet производят около 5700 таких операций», — сказал Ондржей Козак из Euronet ČR.

«За пределами Праги снятие наличных происходит даже чаще, чем до пандемии. Большая потребность в наличных деньгах также означает, что средняя сумма, которую люди снимают, растет. В этом году она увеличилась до 5000 крон», — добавил он.

Чаще всего люди платят наличными, потому что магазин не принимает банковские карты. Трое из десяти респондентов отметили, что расплачивались в магазине крупной купюрой, потому что хотели ее поменять. Каждый пятый привык к наличным расчётам, не хочет их менять и так лучше контролирует свои финансы.

«В небольших городах оплата картой пока не является стандартом. Ресторанам или услугам не стоит приобретать платежные терминалы, а клиенты должны иметь в своем распоряжении наличные деньги», — сказал Козак.

Чехи чаще всего снимают деньги в банкомате раз в месяц. Однако пражане делают это гораздо чаще — 43%.

«В Праге самое большое количество банкоматов в стране, поэтому вполне логично, что именно здесь чаще всего снимают наличные. Хотя многие компании уже принимают карты, во многих услугах по-прежнему требуются наличные», — отметил Козак.

Источник: novinky.cz