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Метеорологи предупредили об очень сильных грозах 24 и 25 июня

Метеорологи предупредили об очень сильных грозах 24 и 25 июня

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Kochy
23 июня
15:55
1026
​С полудня пятницы до утра субботы в западной половине Чешской республики и некоторых частях Моравии за короткое время может выпасть до 50 миллиметров осадков. Метеорологи ожидают повышения уровня воды в реках и потоках.

Метеорологи предупредили об очень сильных грозах 24 и 25 июня

«Холодный фронт будет медленно продвигаться по нашей территории на восток и принесет в пятницу днем ​​и вечером очень сильные грозы, которые будут сопровождаться проливными дождями. Ночью в субботу грозы ослабнут и перейдут в сильные дожди. Осадки будут постепенно ослабевать в течение утра субботы», — сообщили в Чешском гидрометеорологическом институте (CHMI).

Предупреждение синоптиков действует в Праге, Высочине, Южночешском крае и некоторых районах Среднечешского края, а также в Пльзенском, Краловоградецком и Пардубицком краях.

Сильные грозы, во время которых выпадет до 30 миллиметров, возможны в остальной части республики, за исключением Карловарского края и некоторых районов Южно-Моравского края.

Метеорологи ожидают повышения уровня воды в реках, особенно в ночь с пятницы на субботу.

До завтрашнего вечера в некоторых частях Устецкого и Либерецкого краев действует предупреждение о высокой температуре. В большинстве районов, за исключением юго-западных и северо-восточных районов, действует предупреждение об опасности возникновения связанных с засухой пожаров.

Источник: novinky.cz



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