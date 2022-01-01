Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Полиция расследует случаи участия чехов в боевых действиях в Украине без разрешения президента

Полиция расследует случаи участия чехов в боевых действиях в Украине без разрешения президента

Партнер рубрики:
Kochy
24 июня
11:10
538
Полиция проверяет случаи участия чешских добровольцев в боевых действиях в Украине. По словам пресс-секретаря президиума полиции Ондржея Моравчика, на рассмотрении следователей находятся дела граждан Чехии, которые поехали в Украину воевать без предварительного разрешения президента республики.

Полиция расследует случаи участия чехов в боевых действиях в Украине без разрешения президента

По имеющейся информации, разрешение принять участие в боевых действиях на стороне украинской армии в мае получили около 100  чехов.

«Нам известны случаи, когда чехи без разрешения президента поехали воевать в Украину. Мы занимаемся этими делами», — заявил пресс-секретарь. По его словам, таких случаев меньше десяти. «Мы должны рассматривать все такие дела в соответствии с действующим законодательством», — добавил представитель.

Уголовный кодекс запрещает службу в иностранной армии, кроме как с разрешения президента. Информация о точном количестве чешских добровольцев, воюющих в Украине, отсутствует. В начале мая президент Милош Земан одобрил заявку на вступление в украинскую армию 103 чехов.

С тех пор Пражский град не публиковал количество вновь одобренных заявок. Еще в мае президент отклонил 11 заявок, неодобренных Минобороны. В начале июня президент не удовлетворил еще 80 запросов, основанных на заключении МВД. «Некоторые заявители отбывают наказание в местах лишения свободы или находятся под стражей», — пояснил тогда пресс-секретарь президента Иржи Овчачек в Twitter.

Еще 127 запросов были отклонены президентом Милошем Земаном через неделю. По словам пресс-секретаря Овчачека, министерство внутренних дел снова не рекомендовало одобрение.

В середине июня министр иностранных дел Ян Липавский подтвердил гибель первого чешского добровольца в Украине.

«Ему было около тридцати лет и он хотел принять участие в боях в составе части под Харьковом. В начале июня он прислал мне сообщение и фотографии, что присоединился к одной такой группе. Вместе с ним были и другие чехи», — сказал у журналист Томаш Влах, лично знавший чешского добровольца.

Участие в боях в составе армии иностранного государства противоречит чешскому законодательству. Согласно Уголовному кодексу, служба в вооруженных силах иностранных государств наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. Единственное исключение может быть предоставлено президентом республики Милошем Земаном. 

Источник: irozhlas.cz



читайте по теме
Assets
24 июня
18:50
367
Общество
Украинцы массово вывозят автомобили из ЕС в Украину, на границе длинные очереди
Assets
22 июня
12:15
652
Экономика
Минфин Чехии оценил расходы на беженцев в 7,2 млрд крон
Assets
21 июня
13:44
1071
Культура
Алексей Вертинский пережил сложную операцию на сердце. Деньги со спектакля в Праге пойдут на реабилитацию актера
Assets
19 июня
09:24
1670
Общество
Чешская инициатива «Сто детских групп» поможет тысячам семей из Украины
Последние новости:
Assets
24 июня
19:35
144
Политика
Опрос: больше всего чехи доверяют Чапутовой и Зеленскому, самый высокий уровень недоверия — к Путину
Assets
24 июня
18:50
367
Общество
Украинцы массово вывозят автомобили из ЕС в Украину, на границе длинные очереди
Assets
24 июня
16:51
340
Экономика
Чешские СМИ: Лидеры ЕС одобрили переход Хорватии на евро
Assets
24 июня
16:38
783
Культура
Куда пойти с 25 июня по 2 июля: фестивали, концерты и шоу в Чехии
Assets
24 июня
15:26
496
Общество
Евротрамвай уже ездит по Праге. Он является символом того, что Чехия будет председательствовать в Евросоюзе
Assets
24 июня
14:03
367
Экономика
Аналитики ожидают спада в строительной отрасли в этом и следующем году
Assets
24 июня
13:37
447
Общество
Сенаторы обсудили продление возможности создания украинских классов в чешских школах
Assets
24 июня
12:21
605
Общество
Чешским полицейским пришлось усмирять двух посетителей в отделениях почты
Assets
24 июня
09:33
1463
Коронавирус
Эпидемия ковида в Чехии ускоряется, растет количество госпитализаций
Assets
24 июня
08:12
681
Политика
Украина и Молдавия получили статус кандидатов в члены Евросоюза


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
Украина
транспорт
дети
Туризм
недвижимость
преступность
выставка
работа
иностранцы
погода