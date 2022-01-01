Полиция расследует случаи участия чехов в боевых действиях в Украине без разрешения президента

Полиция проверяет случаи участия чешских добровольцев в боевых действиях в Украине. По словам пресс-секретаря президиума полиции Ондржея Моравчика, на рассмотрении следователей находятся дела граждан Чехии, которые поехали в Украину воевать без предварительного разрешения президента республики.

По имеющейся информации, разрешение принять участие в боевых действиях на стороне украинской армии в мае получили около 100 чехов.

«Нам известны случаи, когда чехи без разрешения президента поехали воевать в Украину. Мы занимаемся этими делами», — заявил пресс-секретарь. По его словам, таких случаев меньше десяти. «Мы должны рассматривать все такие дела в соответствии с действующим законодательством», — добавил представитель.

Уголовный кодекс запрещает службу в иностранной армии, кроме как с разрешения президента. Информация о точном количестве чешских добровольцев, воюющих в Украине, отсутствует. В начале мая президент Милош Земан одобрил заявку на вступление в украинскую армию 103 чехов.

С тех пор Пражский град не публиковал количество вновь одобренных заявок. Еще в мае президент отклонил 11 заявок, неодобренных Минобороны. В начале июня президент не удовлетворил еще 80 запросов, основанных на заключении МВД. «Некоторые заявители отбывают наказание в местах лишения свободы или находятся под стражей», — пояснил тогда пресс-секретарь президента Иржи Овчачек в Twitter.

Еще 127 запросов были отклонены президентом Милошем Земаном через неделю. По словам пресс-секретаря Овчачека, министерство внутренних дел снова не рекомендовало одобрение.

В середине июня министр иностранных дел Ян Липавский подтвердил гибель первого чешского добровольца в Украине.

«Ему было около тридцати лет и он хотел принять участие в боях в составе части под Харьковом. В начале июня он прислал мне сообщение и фотографии, что присоединился к одной такой группе. Вместе с ним были и другие чехи», — сказал у журналист Томаш Влах, лично знавший чешского добровольца.

Участие в боях в составе армии иностранного государства противоречит чешскому законодательству. Согласно Уголовному кодексу, служба в вооруженных силах иностранных государств наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. Единственное исключение может быть предоставлено президентом республики Милошем Земаном.

Источник: irozhlas.cz