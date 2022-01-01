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Чешским полицейским пришлось усмирять двух посетителей в отделениях почты

Чешским полицейским пришлось усмирять двух посетителей в отделениях почты

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
24 июня
12:21
605
Дважды за четыре дня патрули городской полиции выезжали в отделения «Чешской почты», где клиенты достаточно агрессивно и грубо выражали свое недовольство. В итоге полицейским пришлось применить силовые средства и надеть наручники на двух посетителей.

Чешским полицейским пришлось усмирять двух посетителей в отделениях почты

На первое дело полицейские выехали 17 июня около восьми часов утра — на почте в Праге 5 пожаловались на агрессивную женщину, которая грубо себя ведёт. 

«Полицейские сразу узнали её, в прошлом они неоднократно задерживали её за агрессивное поведение под воздействием наркотиков», — сообщила в Facebook пресс-секретарь пражской полиции Ирена Сейфертова. 

Персонал не позволил забрать наличные из сейфа женщине, которая якобы потеряла ключи. Документально подтвердить свою личность и то, что у нее вообще был сейф, она подтвердить отказалась. 

Полицейские попросили женщину выйти с ними на улицу, но она отказалась, — наоборот, ее агрессия только нарастала, женщина игнорировала просьбы, а затем стала нападать. Полицейские были вынуждены надеть на неё наручники. 

Четыре дня спустя полиция приехала на вызов в отделение почты на улице Йиндржишска в Праге 1, где пожаловались на поведение 48-летннго мужчины. Поскольку он донимал посетителей и устраивал беспорядки, его хотели вывести. «Но из-за того, что он начал защищаться, были применены принудительные меры, в том числе полицейские надели на него наручники. У мужчины были признаки психического заболевания, поэтому патрульные вызвали скорую помощь и впоследствии помогли доставить его в больницу», — рассказала Сейфертова.

 

Источник: prazska.drbna.cz

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