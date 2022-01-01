Сенаторы обсудили продление возможности создания украинских классов в чешских школах

В следующем учебном году школы смогут создавать классы для беженцев из Украины, если для них не будет мест в обычных классах. Это предусматривает правительственная поправка, одобренная Сенатом в пятницу. Проект, который сейчас подпишет президент Милош Земан, призван подготовить чешские школы к дальнейшему пребыванию беженцев из Украины в результате российского вторжения. Учителя, не знающие чешский язык, смогут и дальше заниматься с детьми в украинских классах. Однако преподавать им придется по чешским образовательным программам.

Закон должен заново прописать, что в случае отсутствия в течение 20 дней без уважительной причины школьник из Украины может быть отчислен из школы. Затем у него будет 15 дней, чтобы ответить на официальный запрос от школы.

Поправка также призвана позволить министерству в следующем году в порядке исключения скорректировать даты и условия приема в школы и завершения образования для беженцев. Нынешний закон должен был действовать до конца августа 2023 года — он направлен на то, чтобы помочь интегрировать украинских школьников и студентов в смешанное обучение. Закон предусматривал его действие до конца марта 2023 года. Исключением стала мера, позволяющая украинским учителям работать в сфере образования без знания чешского языка, которая должна была действовать до конца августа этого года.

Обязательное посещение школы не позднее с 90-го дня пребывания в Чехии

Закон предусматривает, что беженцы должны начать обязательное школьное обучение в Чешской Республике не позднее, чем через 90 дней с момента предоставления им временной защиты.

Директора школ должны в первую очередь принимать украинцев в обычные классы с чешскими детьми, а в случае нехватки мест — в отдельные классы, но и в этом случае школы будет обязаны как можно скорее, по мере возможности, перевести украинцев в обычный класс.

Согласно поправке, на обычных уроках чешского языка украинцам могут помогать ассистенты со знанием украинского языка. Министерство образования, молодежи и спорта хотело бы установить нормы финансирования услуг этих ассистентов, но предварительным условием является дополнительное вливание денег в сферу образования в поправке к Закону о государственном бюджете на год.

Закон также должен заново прописать, что в случае отсутствия в течение 20 дней без уважительной причины украинец может быть отчислен из школы. Затем у него будет 15 дней, чтобы ответить на письменное обращение школы. В соответствии с Законом об образовании крайний срок для получения официального обращения обычно составляет 60 дней. Сокращение срока связано с тем, что беженцы переезжают без уведомления школы, тем самым занимая места, которые хотели бы занять другие желающие.

По данным министерства, около 150 тысяч украинских детей в возрасте от трех до 18 лет получили временную защиту в Чехии. В настоящее время невозможно предсказать, сколько еще беженцев прибудет в Чехию, но вполне вероятно, что их число будет продолжать увеличиваться. По данным министерства, в некоторых регионах, особенно в Праге и ее окрестностях, Пльзене и Брно, где проживает много беженцев, процесс их интеграции в школы будет постепенным.

Источник: novinky.cz

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