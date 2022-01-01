Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Сенаторы обсудили продление возможности создания украинских классов в чешских школах

Сенаторы обсудили продление возможности создания украинских классов в чешских школах

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
24 июня
13:37
447
В следующем учебном году школы смогут создавать классы для беженцев из Украины, если для них не будет мест в обычных классах. Это предусматривает правительственная поправка, одобренная Сенатом в пятницу. Проект, который сейчас подпишет президент Милош Земан, призван подготовить чешские школы к дальнейшему пребыванию беженцев из Украины в результате российского вторжения. Учителя, не знающие чешский язык, смогут и дальше заниматься с детьми в украинских классах. Однако преподавать им придется по чешским образовательным программам.

Сенаторы обсудили продление возможности создания украинских классов в чешских школах

Закон должен заново прописать, что в случае отсутствия в течение 20 дней без уважительной причины школьник из Украины может быть отчислен из школы. Затем у него будет 15 дней, чтобы ответить на официальный запрос от школы.

Поправка также призвана позволить министерству в следующем году в порядке исключения скорректировать даты и условия приема в школы и завершения образования для беженцев. Нынешний закон должен был действовать до конца августа 2023 года — он направлен на то, чтобы помочь интегрировать украинских школьников и студентов в смешанное обучение. Закон предусматривал его действие до конца марта 2023 года. Исключением стала мера, позволяющая украинским учителям работать в сфере образования без знания чешского языка, которая должна была действовать до конца августа этого года.

Обязательное посещение школы не позднее с 90-го дня пребывания в Чехии

Закон предусматривает, что беженцы должны начать обязательное школьное обучение в Чешской Республике не позднее, чем через 90 дней с момента предоставления им временной защиты.

Директора школ должны в первую очередь принимать украинцев в обычные классы с чешскими детьми, а в случае нехватки мест — в отдельные классы, но и в этом случае школы будет обязаны как можно скорее, по мере возможности, перевести украинцев в обычный класс.

Согласно поправке, на обычных уроках чешского языка украинцам могут помогать ассистенты со знанием украинского языка. Министерство образования, молодежи и спорта хотело бы установить нормы финансирования услуг этих ассистентов, но предварительным условием является дополнительное вливание денег в сферу образования в поправке к Закону о государственном бюджете на год.

Закон также должен заново прописать, что в случае отсутствия в течение 20 дней без уважительной причины украинец может быть отчислен из школы. Затем у него будет 15 дней, чтобы ответить на письменное обращение школы. В соответствии с Законом об образовании крайний срок для получения официального обращения обычно составляет 60 дней. Сокращение срока связано с тем, что беженцы переезжают без уведомления школы, тем самым занимая места, которые хотели бы занять другие желающие.

По данным министерства, около 150 тысяч украинских детей в возрасте от трех до 18 лет получили временную защиту в Чехии. В настоящее время невозможно предсказать, сколько еще беженцев прибудет в Чехию, но вполне вероятно, что их число будет продолжать увеличиваться. По данным министерства, в некоторых регионах, особенно в Праге и ее окрестностях, Пльзене и Брно, где проживает много беженцев, процесс их интеграции в школы будет постепенным.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

 


читайте по теме
Assets
19 июня
09:24
1670
Общество
Чешская инициатива «Сто детских групп» поможет тысячам семей из Украины
Assets
16 июня
17:20
2928
Образование
GoStudy бесплатно готовит к школе украинских детей
Assets
09 июня
16:14
15585
Образование
Система школьного образования в Чехии
Assets
30 мая
15:48
10700
Культура
Как обращаться к педагогам, чтобы не попасть в неловкую ситуацию в университете? Ученые степени и звания в Чехии
Последние новости:
Assets
24 июня
19:35
144
Политика
Опрос: больше всего чехи доверяют Чапутовой и Зеленскому, самый высокий уровень недоверия — к Путину
Assets
24 июня
18:50
367
Общество
Украинцы массово вывозят автомобили из ЕС в Украину, на границе длинные очереди
Assets
24 июня
16:51
340
Экономика
Чешские СМИ: Лидеры ЕС одобрили переход Хорватии на евро
Assets
24 июня
16:38
783
Культура
Куда пойти с 25 июня по 2 июля: фестивали, концерты и шоу в Чехии
Assets
24 июня
15:26
496
Общество
Евротрамвай уже ездит по Праге. Он является символом того, что Чехия будет председательствовать в Евросоюзе
Assets
24 июня
14:03
367
Экономика
Аналитики ожидают спада в строительной отрасли в этом и следующем году
Assets
24 июня
12:21
605
Общество
Чешским полицейским пришлось усмирять двух посетителей в отделениях почты
Assets
24 июня
11:10
538
Общество
Полиция расследует случаи участия чехов в боевых действиях в Украине без разрешения президента
Assets
24 июня
09:33
1463
Коронавирус
Эпидемия ковида в Чехии ускоряется, растет количество госпитализаций
Assets
24 июня
08:12
681
Политика
Украина и Молдавия получили статус кандидатов в члены Евросоюза


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
Украина
транспорт
дети
Туризм
недвижимость
преступность
выставка
работа
иностранцы
погода