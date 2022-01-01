Люди все чаще берут с собой на работу питомцев. В Праге растет популярность офисов, куда можно с домашними животными

Примерно в 10% офисов в Праге разрешено приходить на работу с домашним любимцем, однако их процент постепенно увеличивается. Некоторые офисы в Праге разрешают приходить с животными в определенные дни недели, а в некоторых местах им рады всегда — собакам уделяется повышенное внимание. Работники, которые ходят на работу с собакой, даже отмечают международный день «Возьми собаку в офис» 21 июня.

В Чешской Республике всего десять процентов офисов, куда разрешено приходить с домашними животными

Когда сотрудники снова вернулись в офисы, они задавались вопросом, что будет с их четвероногими питомцами. «Многие в условиях пандемии завели собаку, которая уже привыкла к ежедневному присутствию хозяина дома. Когда владельцы возвращаются к нормальной трудовой жизни, животному может быть очень тяжело оставаться дома в одиночестве весь день. Поведение и психика собак работают на основе привычки, поэтому внезапная разлука может иметь для них негативные последствия», — пояснил в отчете для журналистов ветеринар Леош Железный. Кому-то не повезло и приходится оставлять собаку дома, кто-то без проблем может взять ее на работу. В то время как около 45 процентов заграничных компаний приветствуют животных в офисе, в Чешской Республике, по данным рекрутинговых компаний, их чуть больше 10 процентов.

Собака на рабочем месте может повысить эффективность сотрудников

Психологи подтверждают, что собака на рабочем месте может парадоксальным образом не только улучшить эффективность сотрудников, но и улушить непринужденность атмосферы в компании, а также увеличить частоту возникновения дружеских отношений между сотрудниками.

Источник: prazska.drbna.cz

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