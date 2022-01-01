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Чешский турист умер на пляже в Египте

Чешский турист умер на пляже в Египте

Партнер рубрики:
Kochy
25 июня
10:25
807
Чешский турист погиб на пляже египетского курорта Хургада в пятницу. Информацию подтвердило Министерство иностранных дел Чехии.

Чешский турист умер на пляже в Египте

"Мы можем подтвердить, что гражданин Чехии погиб в Египте. У нас пока нет дополнительной информации по этому делу, но мы сотрудничаем с посольством Чехии в Египте», — заявила пресс-секретарь МИД Ленка До.

По информации с сайта TN.cz, в отеле Solymar Soma Beach произошло трагическое событие. «В половине одиннадцатого мы загорали на берегу. И вдруг увидели женщину, выбегающую из моря и зовущую на помощь. Мы заметили, что она вытаскивает мужчину из воды за собой», — описал ситуацию свидетель.

По словам чешки, на помощь женщине пришли другие туристы. Персонал отеля якобы даже не заметил, что что-то происходит. Медики прибыли на место только через 30 минут.

«Спасатель сидит в 500 метрах от пляжа. У него нет абсолютного представления о том, что там происходит. Он смотрит в телефон», — пожаловался свидетель, сообщает TN.cz

Источник: novinky.cz



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