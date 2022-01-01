Двух чешских добровольцев подозревают в мародерстве в Украине

​Национальный центр по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) подозревает двух чешских добровольцев в мародерстве в зоне боевых действий под Киевом. Это были бойцы батальона украинской армии Карпатская Сечь, воевавшего под столицей с российской армией. Если их вина будет доказана, им грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Оба добровольца уже в Чехии, украинская полиция отпустила их без предъявления обвинений. Однако этим делом сейчас занимаются чешские следователи, сообщает сервер iRozhlas.

О подозрении в мародерстве сообщил батальон «Карпатская Сечь». По словам адвоката Елены Розвадовской, солдаты нашли у чешских добровольцев, например, женские или детские украшения — в совокупности около 0,5 кг серебра и золота.

По словам адвоката, один из волонтеров признался в мародерстве. «У меня нашли какие-то вещи, например, военную фуражку, она просто оказалась среди вещей, которые я взял. И какая-то ерунда, которая там была, мелочи, которые даже не имели ценности. Какие-то булавки в жилете, например», — сказал он в ролике. По его словам, военные несколько раз избивали его и держали в подвале индийского посольства в Киеве. Второй чех вину отрицает.

Батальон передал обоих чехов украинской полиции в Шевченковском районе. Один из них утверждал, что военные отобрали у него, например, паспорт. Дипломатический источник iRozhlas подтвердил, что чех получил новый временный паспорт. Добровольцев якобы отпустили после подписания документов, подтверждающих, что украинская полиция им не причинила никакого вреда.

11 мая президент Чехии Милош Земан разрешил 103 чехам вступить в ряды Вооруженных сил Украины. Остальные двести просьб не были удовлетворены.

Источник: novinky.cz