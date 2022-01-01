Автобус с 44 пассажирами застрял под мостом в Чехии

В Ивановицах-на-Хане в воскресенье литовский автобус врезался в железнодорожный мост и застрял. В автобусе находились 44 человека, никто из них не пострадал.

Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Богумил Малашек. Пассажирам пришлось ждать запасной автобус в ближайшем ресторане.

Автобус врезался в верхнюю часть конструкции моста. «Литовский автобус возвращался в Чехию. Водитель заблудился в Ивановицах, не заметил дорожный знак и въехал под мост. К счастью, скорость была небольшая и ни с кем ничего не случилось», — рассказал Малашек.

Вытаскивать застрявший автобус из-под моста пришлось пожарным. Передняя и верхняя часть автобуса повреждены.

Источник: novinky.cz