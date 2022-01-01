В Чехии скоростной поезд Pendolino столкнулся с маневровым локомотивом

Также пострадали четверо сотрудников компании ČR Cargo, которые ехали в маневровом локомотиве.
Скоростной поезд столкнулся с локомотивом, когда выезжал со станции Богумин в направлении Праги. У него полностью разрушена передняя часть.
Пресс-секретарь Чешских железных дорог Петр Штаглавский заявил, что Pendolino сошел с рельсов после столкновения.
«При выезде со станции Pendolino столкнулся с резервным маневровым локомотивом ‚Kocour‘, четверо рабочих получили ранения», — сообщили пожарные. Мужчины в возрасте от 40 до 53 лет, получили травмы легкой и средней степени тяжести.
По предварительным оценкам, ущерб составит десятки миллионов крон.
Из скоростного поезда были эвакуированы 16 пассажиров. Движение поездов на станции Богумин было прервано примерно на полчаса.
Источник: novinky.cz