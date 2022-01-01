В Чехии скоростной поезд Pendolino столкнулся с маневровым локомотивом

​Утром 27 июня на станции Богумин в районе Карвина поезд Pendolino, направлявшийся в Прагу, столкнулся с маневровым локомотивом. Машинист Pendolino, вероятно, ехал на красный свет, он погиб при столкновении поездов. Еще один пассажир получил легкие травмы.

Также пострадали четверо сотрудников компании ČR Cargo, которые ехали в маневровом локомотиве.

Скоростной поезд столкнулся с локомотивом, когда выезжал со станции Богумин в направлении Праги. У него полностью разрушена передняя часть.

Пресс-секретарь Чешских железных дорог Петр Штаглавский заявил, что Pendolino сошел с рельсов после столкновения.

«При выезде со станции Pendolino столкнулся с резервным маневровым локомотивом ‚Kocour‘, четверо рабочих получили ранения», — сообщили пожарные. Мужчины в возрасте от 40 до 53 лет, получили травмы легкой и средней степени тяжести.

По предварительным оценкам, ущерб составит десятки миллионов крон.

Из скоростного поезда были эвакуированы 16 пассажиров. Движение поездов на станции Богумин было прервано примерно на полчаса.

Источник: novinky.cz