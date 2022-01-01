VZP: Расходы на лечение украинцев ожидаются ниже, чем предполагалось ранее

Общая медицинская страховая компания (VZP) ожидает, что расходы на лечение украинцев в этом году будут на 0,1 млрд крон ниже, чем сумма выплат от государства и страховых взносов работников. VZP оценивает расходы в 3,9 миллиарда крон, в то время, как доходы ожидаются в четыре миллиарда крон. 340 000 украинцев зарегистрировались в VZP для получения медицинского страхования, 125 000 из них составляют дети, а пятая часть взрослых в возрасте до 65 лет (41 000) уже работают. Информация прозвучала на пресс-конференции после заседания управления VZP.

«На итоговый баланс будут влиять многие факторы. Уровень занятости приезжих, объем фактически используемых медицинских услуг и количество украинцев, возвращающихся на родину», — отметили в VZP. Первоначальные оценки были выше, страховая компания оценила разницу в миллиард крон.

По словам председателя правления, депутата Тома Филлипа (KDU-ČSL), оценки основаны на мере обращения за медуслугами и занятости в течение первых двух месяцев. В марте медицинская помощь VZP украинским беженцам составила 65 млн крон, а в апреле — 150 млн. крон.

Около 41 000 беженцев работают или занимаются бизнесом. «С точки зрения VZP это означает, что страховые взносы платит уже не государство, а работодатель», — добавил он.

По словам Филиппа, более 81 процента беженцев, получивших годовую визу защиты и в то же время доступ к государственному медицинскому страхованию с 24 февраля, не обращались за медицинской помощью. Около 53 000 из них воспользовались услугами здравоохранения менее чем за 5 000 крон. Наоборот, более 500 000 крон стоил медицинский уход за десятью людьми, а за одним человеком — более миллиона крон.

По последним оценкам властей, в Чешской Республике находится от 280 000 до 300 000 беженцев, в основном женщины с детьми. Однако точное количество определить невозможно, некоторые из них уезжают из Чехии в другие страны или возвращаются в Украину.

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день