Министр иностранных дел обсудил с комиссаром ООН помощь Чехии украинским беженцам

Министр иностранных дел Ян Липавски проинформировал Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди о помощи Чехии украинским беженцам после российского военного вторжения и о гуманитарной помощи непосредственно в Украине. После переговоров с Липавским в Праге Гранди перед журналистами поблагодарил правительство и жителей за необычайную щедрость.

Липавский упомянул статистику количества украинских беженцев в Чехии:

«Впервые месяцы кризиса в первую очередь считали количество людей, которые пересекли границу между Украиной и соседними странами», — предупредил он, поэтому статистика относительно Чехии отражена неточно. По словам Гранди, подход Чехии к беженцам эффективен, и Чехия может служить примером для других стран.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев объявил на прошлой неделе, что с начала российского вторжения в конце февраля власти зафиксировали восемь миллионов выездов из Украины за границу. В обратном направлении они зарегистрировали 2,8 млн пересечений границы. С начала войны европейские страны приняли 5,2 млн беженцев из Украины. В Евросоюзе большинство из них зарегистрировано в Польше, Германии и Чехии.

На сегодняшний день Чехия выдала специальные визы более чем 382 600 беженцам. По последним оценкам властей, в Чехии находится от 280 000 до 300 000 беженцев, в основном женщины с детьми. Однако точное количество определить невозможно, некоторые из них уезжают в другие страны или возвращаются в Украину.

Оба представителя также поговорили о будущем восстановлении Украины в связи с предстоящим председательством Чехии в Совете Европейского Союза. «Чехия будет поднимать тему Украины на разных уровнях и собраниях, и мы хотим быть активными участниками дебатов», — заверил Липавски.

Источник: ceskenoviny.cz

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