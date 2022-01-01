По данным полиции Чехии, из-за пандемии наркозависимые стали активнее покупать наркотики онлайн

Из-за пандемии коронавируса в прошлом году потребители запрещенных веществ и торговцы наркотиками стали все больше пользоваться Интернетом. Люди стали заказывать их через социальные сети и получать с помощью службы доставки. Часто оплачивают криптовалютой. Об этом журналистам заявил директор Национального центра по контролю за наркотиками (NPC) Якуб Фридрих. По его словам, расследовать подобные наркопреступления достаточно сложно.

С приходом пандемии и правительственных ограничений наркоторговцы потеряли часть своего мест продаж — например, закрылись клубы. «Можно сказать, что виртуальный мир принес новые способыдоставки, и для многих людей это означает, что им не нужно входить в криминальную субкультуру, что им не нужно лично сталкиваться с криминальной средой», — сказал Фридрих. По его словам, сокращение традиционных возможностей для торговли веществами, вызывающими привыкание, отражается и на количестве уголовных дел, связанных с наркотиками.

В настоящее время, сразу после окончания пандемии, по словам директора NPC , возвращаются некоторые традиционные точки продаж. Однако все еще чувствуется рост популярности закрытых групп в социальных сетях и бесконтактной доставки. По словам Фридриха, covid-19 значительно повысил интерес к фармпрепаратам, которые какое-то время были более доступными. В некоторых регионах также возрос интерес к растворителям или клеям.

В Чехии, как и в других странах, самым популярным нелегальным веществом, вызывающим привыкание, остается марихуана. Далее следует метамфетамин. «Сосредоточение производства по-прежнему остается в небольших лабораториях, которые производят около 50 граммов за производственный цикл, и доступность этого препарата в Чешской Республике очень высока», — сказал Фридрих.

Однако, по словам директора NPC, метамфетамин больше не является прерогативой только Чехии, Словакии и Нидерландов. Спрос значительно растет в других европейских странах. Транспортируется из Афганистана или Ирана или с производств из Нидерландов или Бельгии. Влияние мексиканской организованной преступности растет и в Европе.

Полицейские из штаба по борьбе с наркотиками в Чехии в прошлом году изъяли 1,3 тонны марихуаны, тогда как в последние годы, по словам Фридриха, изымали около полтонны. «В определенной степени это также связано с тем, что Чешская Республика считается страной-экспортером марихуаны», — сказал директор NPC. По его словам, цена килограмма марихуаны тогда выросла на 20 000 крон до 90 000 крон. Мелкие производители экспортируют излишки, которые они не продают в Чешской Республике, особенно в Великобританию или Скандинавию.



Источник: ceskenoviny.cz

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