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По данным полиции Чехии, из-за пандемии наркозависимые стали активнее покупать наркотики онлайн

По данным полиции Чехии, из-за пандемии наркозависимые стали активнее покупать наркотики онлайн

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
27 июня
16:56
14
Из-за пандемии коронавируса в прошлом году потребители запрещенных веществ и торговцы наркотиками стали все больше пользоваться Интернетом. Люди стали заказывать их через социальные сети и получать с помощью службы доставки. Часто оплачивают криптовалютой. Об этом журналистам заявил директор Национального центра по контролю за наркотиками (NPC) Якуб Фридрих. По его словам, расследовать подобные наркопреступления достаточно сложно.

По данным полиции Чехии, из-за пандемии наркозависимые стали активнее покупать наркотики онлайн

С приходом пандемии и правительственных ограничений наркоторговцы потеряли часть своего мест продаж — например, закрылись клубы. «Можно сказать, что виртуальный мир принес новые способыдоставки, и для многих людей это означает, что им не нужно входить в криминальную субкультуру, что им не нужно лично сталкиваться с криминальной средой», — сказал Фридрих. По его словам, сокращение традиционных возможностей для торговли веществами, вызывающими привыкание, отражается и на количестве уголовных дел, связанных с наркотиками.

В настоящее время, сразу после окончания пандемии, по словам директора NPC , возвращаются некоторые традиционные точки продаж. Однако все еще чувствуется рост популярности закрытых групп в социальных сетях и бесконтактной доставки. По словам Фридриха, covid-19 значительно повысил интерес к фармпрепаратам, которые какое-то время были более доступными. В некоторых регионах также возрос интерес к растворителям или клеям.

В Чехии, как и в других странах, самым популярным нелегальным веществом, вызывающим привыкание, остается марихуана. Далее следует метамфетамин. «Сосредоточение производства по-прежнему остается в небольших лабораториях, которые производят около 50 граммов за производственный цикл, и доступность этого препарата в Чешской Республике очень высока», — сказал Фридрих.

Однако, по словам директора NPC, метамфетамин больше не является прерогативой только Чехии, Словакии и Нидерландов. Спрос значительно растет в других европейских странах. Транспортируется из Афганистана или Ирана или с производств из Нидерландов или Бельгии. Влияние мексиканской организованной преступности растет и в Европе.

Полицейские из штаба по борьбе с наркотиками в Чехии в прошлом году изъяли 1,3 тонны марихуаны, тогда как в последние годы, по словам Фридриха, изымали около полтонны. «В определенной степени это также связано с тем, что Чешская Республика считается страной-экспортером марихуаны», — сказал директор NPC. По его словам, цена килограмма марихуаны тогда выросла на 20 000 крон до 90 000 крон. Мелкие производители экспортируют излишки, которые они не продают в Чешской Республике, особенно в Великобританию или Скандинавию.
 

Источник: ceskenoviny.cz

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