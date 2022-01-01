Полиция Чехии обвинила двух человек в мошенничестве с криптовалютами на сотни миллионов крон

​Полиция обвинила двух человек в мошенничестве с криптовалютой, ущерб оценивается в сотни миллионов крон. Обоим фигурантам уголовного дела грозит до десяти лет лишения свободы. Дело касается группы компаний, которые участвовали в проекте Platon Life.

Об этом заявил сегодня в пресс-релизе пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) Ярослав Ибегей.

По его словам, масштабные действия полиции в последние дни включали ряд обысков в домах и других помещениях. Суд взял обоих подсудимых под стражу.

Дело, в котором участвовали сотрудники Финансово-аналитического управления, находится под надзором муниципальной прокуратуры Праги.

«Следователи NCOZ в который раз советуют гражданам быть более бдительными и осмотрительными в отношении инвестиций», — сказал Ибегей.

Platon Life, работающая с 2017 года, 10 июня этого года опубликовала заявление о том, что надлежащим образом выполняет все свои обязательства перед всеми своими клиентами и партнерами. «Кроме того, Platon Life, как и ее учредители, надлежащим образом выполняют все свои финансовые и юридические обязательства, вытекающие из деятельности компании», — говорилось в сообщении.

«Компания и ее представители обеспечивают полное сотрудничество со всеми государственными органами, в том числе предоставляют доступ ко всей информации и данным», — добавили в компании. Спекуляции в СМИ они назвали явной попыткой нанести ущерб репутации компании и ее основателей Даниэля и Джули Таннер.

Источник: ceskenoviny.cz