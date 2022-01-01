Обвиненный в убийстве сначала признал вину, а теперь заявляет о невиновности. В чешском суде он показывал средний палец

Йиржи Дворжак, обвиняемый в нескольких преступлениях, в том числе в убийстве женщины в Пражском бюро труда, заявил в суде о своей невиновности. Он отказался давать показания, поскольку, по его словам, суд «нагло презирает закон», а он не собирается «участвовать в пародии на справедливый судебный процесс». 65-летнему мужчине грозит пожизненное заключение.

Подсудимый облил жертву кислотой и угрожал оружием

Помимо убийства служащей в Бюро труда, в обвинительном заключении Дворжаку также предъявляется то, что он облил серной кислотой свою бывшую коллегу и угрожал хозяйке квартиры, из которой он должен был выехать на основании решения суда. Женщинам было около 50 лет. По версии криминалистов, он мстил им за якобы за «несправедливость». Дворжак отклонил соглашение о признании вины и наказании в Пражском городском суде, продемонстрировав представителям СМИ неприличный жест.

«Он убежден, что виноваты обстоятельства»

Адвокат знакома с Дворжаком четыре года, ранее она представляла его интересы в гражданских спорах. По её словам, в то время он ей показался очень порядочным человеком с широким кругозором и знанием языков, а также производил очень хорошее впечатление.

«Он убежден, что обстоятельства были сложными. Я сама задаюсь вопросом, был ли мой подзащитный полностью вменяемым, когда совершал деяние», — указала она дальнейшее направление защиты.

На вопрос о его вменяемости она добавила, что экспертное заключение о вменяемости Дворжака подготовлено не было.

«Меня это удивило. Но клиент сам решает, хочет ли этого. Это явно в его пользу. Я ему порекомендую, а он сам решит», — сказала она о возможной экспертизе психического состояния мужчины.

Дворжак ранее работал авиаконструктором и, по словам адвоката, считает свою бывшую коллегу инициатором его увольнения. В обвинительном заключении говорится, что он поджидал эту женщину 25 июня прошлого года и облил ее кислотой, которую привез на велосипеде в термокружке. Жертва провела три недели в ожоговом центре после нападения и перенесла несколько операций.

Сотруднице бюро труда он выстрелил в живот

«Клиент считает, что коллега отчасти, а может быть, и по большей части, якобы виновата в том, что ему прислали два письма с выговорами и не продлили контракт с Aero Vodochody. По этой причине мы оба предложили ей участие в допросе. Суд отказал нам в допросе, сославшись на посттравматическую ситуацию потерпевшей. Дворжак принципиально с этим не согласен, потому что он убежден, что она является очень важным свидетелем», — сказала адвокат относительно того, почему Дворжак обвинил судью в нарушении закона.

Через три дня после нападения на коллегу Дворжак, согласно обвинительному заключению, стрелял в сотрудницу бюро по трудоустройству прямо в офисе на Виноградах в Праге. В 2016 году жена отказала ему в выплате пособия по безработице и впоследствии исключила его из списка ищущих работу. Он обманом проник в здание — сказал швейцару, что знаком с женщиной и пришел, чтобы сделать ей сюрприз. Не дав cотруднице возможности защититься, выстрелил ей в живот и ушел.

Полиция задержала вооруженного стрелка спустя несколько часов после преступления в центре Праги. Позже они заявили, что он признался в совершении преступления. У него был с собой пистолет, который, по словам прокурора, он модифицировал для повышения эффективности. В его машине полиция также обнаружила дробовик, сделанный из водопроводной трубы.

В его планах было еще несколько преступлений

Дворжака полицейские начали разыскивать уже после первого нападения — направились также и в его либенскую квартиру. Жилище нашли полностью разрушенным и расписанным свастикой. Один из полицейских был легко ранен миной-ловушкой, установленной на двери комнаты, таким образом, чтобы арендодательницу предположительно ранило бы в голову и шею.

На допросе Дворжака, по версии полиции, выяснилось, что он хотел продолжать совершать преступления против людей, с которыми у него были разногласия в последние годы.

Председатель Судебной палаты Камиль Кыдалка планирует заслушать свидетелей во вторник и эксперта в среду. Он ожидает, что приговор будет оглашен в четверг.



Источник: prazska.drbna.cz

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