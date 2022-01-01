Чешский гидрометеорологический институт сообщает: Изнуряющая жара скоро закончится

Жара с температурой 30 градусов и более продлится до конца недели до 3 июля. С середины недели должно похолодать, а в выходные должно быть максимум 25 градусов. Ночью температура должна постепенно снижаться.
Первая неделя июля (с 4 по 10 июля) должна быть в основном переменно-облачной или облачной, местами с ливнями или грозами. Утренняя температура составит от 15 до 9°С. Самая высокая дневная температура — от 21 до 28 ° C.
На следующей неделе (11-17 июля) температура ночью должна быть в пределах от 10 до 16 градусов тепла, дневная температура в среднем около 26 градусов тепла.
Метеорологи прогнозируют аналогичный характер погоды на неделю с 18 по 24 июля. Температура воздуха ночью составит от 11 до 16 градусов тепла, днем от 22 до 30 градусов тепла.
В целом наблюдаемый период с 27 июня по 24 июля будет средним или выше среднего по количеству осадков, особенно в районах с грозами. Среднее количество осадков в некоторые недели сначала будет составлять около 26 мм, в остальное время в основном от 15 до 20 мм.
Источник: novinky.cz
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