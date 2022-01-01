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Чешские эксперты: У нового мобильного приложения XPASS есть недостатки

Чешские эксперты: У нового мобильного приложения XPASS есть недостатки

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
28 июня
13:28
423
Новое мобильное приложение XPASS, созданное в Чехии, направлено на снижение количества сексуальных преступлений и ложных обвинений. Через него пользователи могут подтвердить свое согласие на половой акт. Однако сексолог Петр Вайс и социолог Бланка Ныклова опасаются, что использование приложения несёт множество рисков.

Чешские эксперты: У нового мобильного приложения XPASS есть недостатки

В XPASS пользователи могут выбирать, с какими сексуальными практиками они согласны, а с какими — нет. Перед сексом один из партнёров составит соглашение, в котором они укажут общие предпочтения и срок действия согласия. Другой сканирует QR-код в своем приложении, и оба должны подтвердить свое согласие пин-кодом, который они установили при регистрации.

Однако в настоящее время в приложении нельзя отозвать согласие уже во время полового контакта. По словам сексолога Петра Вайса, эта часть и несёт риски. 

«Каждое приложение можно быть и полезно, и вредно. Могу себе представить, что в каких-то крайних случаях его будут использовать для шантажа. Даже если приложений будет тысяча, один из пользователей всегда может сказать, что другой как-то нарушил договорённость. Нет свидетеля, который доказал бы, что это неправда», — сказал Вайс.

При этом, по его словам, после дачи согласия другая сторона может начать вести себя агрессивно и выйти за заранее установленные рамки. «У вас может быть тысяча разных подписанных бумаг, но бывает, что поведение людей все равно отличается. У нас есть писаные законы, тем не менее каждый день их нарушает множество людей. Есть люди, которые пересекают личные границы, независимо от того, подписали ли они что-то или кликнули что-то на своих мобильных телефонах», — сказал Вайс.

С этим согласна социолог Бланка Никлова из Института социологии Академии наук Чехии. По ее словам, согласие, данное в приложении, может помешать жертве оповестить полицию об изнасиловании, которое произошло после выдачи разрешения. 

«Преступник может препятствовать жертве подать заявление, говоря, что потерпевшей стороне все равно никто не поверит, ведь она дала согласие. Это также одна из причин, по которой за рубежом выступают против аналогичной процедуры предоставления согласия», — заявила Николова.

Подобные приложения появляются за границей с 2014 года. Например, в США есть программа Good2Go. В прошлом году разработчики из Дании запустили приложение iConsent. «Все, что появляется в Соединенных Штатах, через десять лет достигает и Европы. Неудивительно, что приложение появилось и в нашей стране», — заметил Вайс. Он добавил, что хорошо, если партнеры договариваются о сексуальных действиях, приемлемых для обоих. Будь то в рамках предоставления согласия в xPass или на словах.

В то же время приложение может оказать влияние на отношения:

«Некоторым, особенно молодым людям, это может придать чувство безопасности. Для других это будет довольно раздражающим. Это может служить доказательством недоверия, потому что один партнёр не верит, что другой будет к нему прислушиваться», — сказал Вайс.

 

Источник: novinky.cz

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