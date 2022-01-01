В Чехии три фирмы и частные лица покупали модели поездов на субсидии ЕС для научных проектов

​Главный комиссар ЕС предъявил обвинения трем лицам и трем компаниям в мошенничестве с субсидиями, нанесении ущерба финансовым интересам ЕС и отмывании денег с ущербом в размере 133 миллионов крон. По данным полиции, главный преступник делал вид, что выполняет сложные научные проекты в области нанотехнологий, а на полученные субсидии купил тысячи моделей поездов.

«Учитывая, что большая часть полученных средств поступила из источников в Европейском союзе, надзор за расследованием взял на себя европейский уполномоченный прокурор, который также предъявил обвинения», — сказал пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью Ярослав Ибегей.

По данным следствия, подозреваемые в период с 2011 по 2021 год как минимум в 17 случаях постепенно исчерпали субсидии из бюджета ЕС и государственного бюджета Чехии на сумму около 133 млн крон. Еще 130 миллионов они пытались получить. Для получения дотаций были предоставлены фиктивные заказы, счета-фактуры или договоры, на которых были поддельные подписи и печати. Сначала подозреваемый делал это с двумя сообщниками, а затем в одиночку от имени и в интересах одной из компаний, которая фигурирует в деле.

По данным полиции, большую часть полученных средств преступник использовал для личных целей или вложил их в движимое и недвижимое имущество. «Стоит упомянуть инвестиции в размере нескольких миллионов крон, на эти деньги были куплены более чем 8000 моделей железнодорожных поездов. Кроме того, на банковских счетах и в виде имущества было обнаружено еще 50 миллионов крон», — описал Ибегей.

Суд отправил главного преступника под стражу. Всем обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы, возможны и имущественные взыскания.

Обширное уголовное дело содержит 62 тома — примерно 19 000 страниц.

Источник: ceskenoviny.cz