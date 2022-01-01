В Чехии отец-одиночка лишился квартиры. На помощь пришла Армия спасения

Вилем Розкошны — отец двоих сыновей десяти и тринадцати лет. Мать ушла из семьи четыре года назад, и Вилем остался с детьми один. Чтобы заботиться о них, он перешел с полного рабочего дня на неполный, но попал в беду. Во время пандемии Вилем получал только пособие по уходу за детьми в размере 60 процентов от своей зарплаты. Хозяин дома, в котором они тогда жили, отказался продлевать договор аренды. Вилем обратился к Армии Спасения. Сейчас он с сыновьями живет в Доме приюта для семей с детьми в Опаве.

Вилем Розкошны работал железнодорожником. Он жил со своей семьей в квартире, которая изначально принадлежала Чешским железным дорогам, но сменился владелец жилья. Так Вилему пришлось решать некоторые бюрократические проблемы с новым и предыдущим владельцем, чтобы получить жилищное пособие.

Отопления не было

«Мне пришлось просить разрешение на проживание в дирекции Чешских железных дорог. Затем пришел коронавирус, я лег в больницу, а тем временем все застопорилось, и ситуация стала еще более сложной», — сказал Розкошны.

Так как он остался один с сыновьями дома, то подал заявление на пособие — шестьдесят процентов его зарплаты. Кроме того, из-за бюрократических препятствий пособие пришло только через два месяца после подачи заявления, а арендная плата за квартиру возросла на 2000 крон.

«Новый арендодатель хотел, чтобы я оплатил залог за квартиру, и мог продлить мне аренду всего на год. Кроме того, во время чрезвычайного положения отключилось отопление, поэтому я просил муниципалитет что-то с этим сделать и потребовал снижения арендной платы», — описал Розкошны.

Семья попала в затруднительное финансовое положение как раз в то время, когда он еще не получил пособие на детей и жилищное пособие из-за бюрократических преград.

Вместо помощи пришло напоминание о неуплате

Проблема обострилась, когда арендодатель отказался продлить аренду, а муниципальные квартиры были переполнены. В то время Розкошны обратился в Армию Спасения, а именно в Дом приюта для семей с детьми в Опаве:

«Посыпались проблемы. Я переплачивал за электроэнергию, у меня не было долгов по квартплате, но я все оплачивал с опозданием. Я пытался объяснить мэру, в каком я положении, что живу в квартире без отопления и что в основном страдают мои дети, но это никого не волновало. Я понимаю, что квартира не муниципальная, но подход всех мне показался аморальным», — пояснил он.

«Мне пятьдесят лет, и я всю жизнь работаю и исправно плачу налоги. Меня очень огорчило, что из-за бюрократии невозможно получить поддержку», — добавил он.

«Из-за выпавших на их долю трудностей у его сыновей были проблемы со школой и адаптацией к новым обстоятельствам. Однако благодаря стараниям их отца ситуация стабилизировалась», — сказала Надежда Викторьеникова, социальный работник приюта.

Розкошны уже почти год живет в приюте Армии спасения. Он бесконечно благодарен за помощь.

«Я здесь единственный отец. Что касается персонала, то они справляются отлично. Все проявляют человечность и невероятно помогли мне. Когда я не получил пособие и пытался разобраться о с муниципалитетом, то вместо помощи я получал напоминание об оплате сборов за мусорные баки. Единственной, кто мне действительно помог, была Армия спасения», — не скрывал он своей благодарности.

Сейчас он работает неполный рабочий день на мясокомбинате и зарабатывает 15 000 в месяц. Сыновья постепенно свыклись с ситуацией. «Младший пришел в норму, у нас были проблемы, потому что он не хотел идти в школу. «С тех пор, как он понял, что есть определенные пределы поведения, все стабилизировалось», — добавил отец.

На свою ситуацию в будущем смотрит оптимистично, ведь вскоре семья уже могла бы переехать в муниципальную квартиру.

«Я думаю, что большинство людей, если они не родители-одиночки, не могут представить, насколько это все мучительно. Бюрократия в нашей стране очень большая. Я чувствую, что что-то не так в нашем обществе. Если бы не Армия спасения, я мог бы потерять мальчиков, — заключил он растроганно.



Источник: prazska.drbna.cz

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