В центре Праги пройдут празднования по случаю председательства Чехии в Совете ЕС

​30 июня и 1 июля в Праге пройдет ряд мероприятий, посвященных празднованию председательства Чехии в Совете ЕС.

В оба дня празднование начнется в 15.30 с европейского парада с флагами ЕС и Праги, который пройдет от Градчанской площади через Карлов мост, Марианскую площадь, Староместскую площадь до Рудольфинума.

Участники шествия Výprava za lvím srdcem с марионетками летающих соколов присоединятся к параду примерно в 16:50 и продолжит свой путь до Староместской площади и обратно.

В четверг, 30 июня, в 21:30 запланирован парад больших светящихся марионеток — обитателей водного мира. В 22:00 участники мероприятия подойдут к зданию Новой ратуши на Марианской площади, которое окрасится в цвета ЕС. В пятницу программа завершится вновь шествием Výprava za lvím srdcem в 21:30.

Источник: facebook.com/Prahaeu