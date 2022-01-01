В чешских семьях сейчас проживают более 45 000 украинских беженцев

С июля изменится размер компенсаций, которые выплачивает государство чехам, предоставившим беженцам свое жилье. Министерство труда указывает в документах к соответствующему постановлению, что 45 000 беженцев сейчас проживают в чешских семьях.

Расходы бюджета на выплату компенсаций составляют 134 миллиона крон в месяц. По данным министерства, после вступления в силу постановления эта сумма увеличится на 9% — до 146 миллионов крон в месяц.

Глава Минтруда Мариан Юречка также заявил после заседания правительства в среду, что в Чехии работают более 80 тысяч украинских беженцев. «Число растет каждую неделю», — сказал министр.

«Они вносят свои взносы в общий бюджет», — добавил он.

Финансовая поддержка людей, предоставляющих свое жилье беженцам бесплатно, с 1 июля будет зависеть от того, живут ли беженцы в отдельной комнате или им предоставлена целая квартира (или дом), пояснил Мариан Юречка после заседания кабинета министров.

В частности, за проживание в комнате государство будет выделять три тысячи крон на человека в месяц, но не более девяти тысяч крон. Для всей квартиры пособие может составлять от 5 000 до 15 000 крон в месяц в зависимости от количества проживающих беженцев.

В квартире или комнате должно быть место для отдыха, приготовления пищи и личной гигиены, туалет и доступ к питьевой воде. Пособие по-прежнему будет выплачиваться тем, у кого беженцы жили как минимум 16 дней в календарном месяце.

Сейчас можно получить от государства по 3000 крон на человека, но не более 12 тысяч крон в месяц на всех.

Источник: novinky.cz