В Чехии сошел с рельсов поезд, в котором было 150 пассажиров

​Скоростной поезд, в котором находились около 150 пассажиров, сошел с рельсов недалеко от Карлштейна в Чехии. Спасатели оказали помощь людям, которые получили легкие травмы. Пожарные помогают эвакуировать пассажиров. Движение на линии между Бероуном и Прагой остановлено.

Чешские железные дороги ввели альтернативный автобусный транспорт.

Локомотив и первый вагон поезда, следовавшего в Прагу, сошли с рельсов. Внутри находилось около 150 человек.

«Причиной аварии стал оползень. Поезд столкнулся с упавшим обломком скалы и вагоны сошли с рельсов, пожарным пришлось добираться до места аварии пешком», — сообщила пресс-секретарь пожарных Дагмар Земанова.

По ее словам, некоторые люди сошли с поезда сами и пошли пешком в сторону Карлштейна или Праги.

По последней информации, медики оказали помощь в общей сложности пятерым пострадавшим, которые получили легкие травмы. Одного пассажира доставили в больницу с ушибом шейного отдела позвоночника.

Из-за аварии между Карлштейном и Задни Тржебани движение поездов на участке Карлштейн – Ржевнице приостановлено.

Источник: novinky.cz