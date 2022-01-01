В Чехии сошел с рельсов поезд, в котором было 150 пассажиров

Чешские железные дороги ввели альтернативный автобусный транспорт.
Локомотив и первый вагон поезда, следовавшего в Прагу, сошли с рельсов. Внутри находилось около 150 человек.
«Причиной аварии стал оползень. Поезд столкнулся с упавшим обломком скалы и вагоны сошли с рельсов, пожарным пришлось добираться до места аварии пешком», — сообщила пресс-секретарь пожарных Дагмар Земанова.
По ее словам, некоторые люди сошли с поезда сами и пошли пешком в сторону Карлштейна или Праги.
По последней информации, медики оказали помощь в общей сложности пятерым пострадавшим, которые получили легкие травмы. Одного пассажира доставили в больницу с ушибом шейного отдела позвоночника.
Из-за аварии между Карлштейном и Задни Тржебани движение поездов на участке Карлштейн – Ржевнице приостановлено.
Источник: novinky.cz