В Чехии заканчивается учебный год. Сегодня школьники, включая и украинских детей, получают табель успеваемости

Сегодня в школах заканчивается учебный год, а ученики получают табели успеваемости за год. С пятницы в Чехии начинаются летние каникулы. Многие дети поедут в летние лагеря, но в отличие от прошлого года специальных антиковидных мер уже не будет. Дети снова сядут за парты в четверг, 1 сентября.

Табели получат около 1,4 млн учащихся начальных и средних школ. Однако, вопреки традиции, сегодня министр образования не будет лично вручать табель ни в одной из школ. Петр Газдик из движения STAN недавно решил уйти со своей должности из-за контактов с бизнесменом Михалом Редлом, который является одним из обвиняемых по делу Дозиметр. Преемник Газдика Владимир Балаш вступит в должность с пятницы.

Помимо чешских школьников, бумагу об успеваемости сегодня получат несколько тысяч украинских детей, приехавших в Чехию после вторжения России в Украину в феврале. Министерство рекомендовало школам оценивать украинских беженцев устно и не на основе их знания чешского языка, а на их стремлении влиться в процесс обучения и выполнять поставленные задачи. Большинство беженцев, вероятно, пойдут в школу только с сентября. Сколько конкретно станет известно после завершения записи в школы 15 июля.

За хорошие оценки дети получат скидки в некоторых местах. Учащиеся в возрасте до 15 лет, которые получили «Отлично» по природоведческим предметам, могут сэкономить, например, в Пражском зоопарке, где им предлагают вход за символическую корону. Для них подготовлены не только развлекательные образовательные программы, но и познавательные экскурсии, во время которых они посмотрят на диких животных в зоопарке с экскурсоводами. Впрочем, даже тем, кто не может похвастаться хорошими оценками, не стоит отчаиваться – в первый день сентября все дети смогут посетить Пражский зоопарк за символическую плату.

В последние школьные недели дети, как правило, бывают рассеяны, поэтому пражская городская полиция усилила надзор на пешеходных переходах в течение последней учебной недели, чтобы невнимательные школьники не попадали под колеса проезжающих машин.

Также будет усилен надзор за парками, детскими площадками и другими местами, где обычно собираются школьники.



Источник: ceskenoviny.cz

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