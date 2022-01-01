Спустя год после торнадо в Чехии: Деревню Микульчице все еще отстраивают

Торнадо, который в прошлом году пронесся и по Моравским Микульчицам, оставил после себя руины. Были повреждены триста домов, шестьдесят из них подлежали сносу. Все жители уже вернулись домой, но поселок еще интенсивно отстраивается.

Деревня Микульчице была одним из наиболее пострадавших районов. Помимо жилых домов, были разрушены местное кладбище, церковь, школа и здание больницы. Сегодня деревня выглядит лучше, но, по словам мэра Йозефа Дворжачека, еще многое нужно сделать.

«Я думаю, что ничего полностью готового у нас еще нет. Нам удалось закончить кладбищенскую стену, очень помогали ребята из училища. Всюду найдется, что еще надо доделать», — сказал он спустя год после катастрофы.

Наибольших успехов достигли в восстановлении здания больницы Špitálek, которая почти отстроена и должна быть в течение месяца передана компании. Там откроется Лечебно-реабилитационный центр для престарелых.

Если до зимы местные жители в основном восстанавливали дома, пострадавшие от смерча, то с весны началось массовое строительство новых домов на месте тех, что подлежали сносу. «Сейчас Микульчице — это одна большая строительная площадка», — добавил Дворжачек.

Муниципалитет также все еще работает над новой линией электропередач. Проблемы возникли и с хранением строительных материалов. В деревне не хватает свободного места, потому что строительные компании привозят материал сразу.

У местных жителей еще свежи воспоминания о ярости стихии даже через год после события, изменившего их жизни. Каждая гроза, которая с тех пор приходит в Микульчице, вызывает страх и опасения, особенно у детей.

«Вы знаете, что у нас снова мурашки по коже и слезы на глазах от того, что мы задаем себе вопрос — почему же? Почему это снова происходит?», — добавляет мэр Микульчиц Йозеф Дворжачек.



Источник: novinky.cz

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