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Спустя год после торнадо в Чехии: Деревню Микульчице все еще отстраивают

Спустя год после торнадо в Чехии: Деревню Микульчице все еще отстраивают

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
30 июня
11:25
213
Торнадо, который в прошлом году пронесся и по Моравским Микульчицам, оставил после себя руины. Были повреждены триста домов, шестьдесят из них подлежали сносу. Все жители уже вернулись домой, но поселок еще интенсивно отстраивается.

Спустя год после торнадо в Чехии: Деревню Микульчице все еще отстраивают

Деревня Микульчице была одним из наиболее пострадавших районов. Помимо жилых домов, были разрушены местное кладбище, церковь, школа и здание больницы. Сегодня деревня выглядит лучше, но, по словам мэра Йозефа Дворжачека, еще многое нужно сделать.

«Я думаю, что ничего полностью готового у нас еще нет. Нам удалось закончить кладбищенскую стену, очень помогали ребята из училища. Всюду найдется, что еще надо доделать», — сказал он спустя год после катастрофы.

Наибольших успехов достигли в восстановлении здания больницы Špitálek, которая почти отстроена и должна быть в течение месяца передана компании. Там откроется Лечебно-реабилитационный центр для престарелых.

Если до зимы местные жители в основном восстанавливали дома, пострадавшие от смерча, то с весны началось массовое строительство новых домов на месте тех, что подлежали сносу. «Сейчас Микульчице — это одна большая строительная площадка», — добавил Дворжачек.

Муниципалитет также все еще работает над новой линией электропередач. Проблемы возникли и с хранением строительных материалов. В деревне не хватает свободного места, потому что строительные компании привозят материал сразу. 

У местных жителей еще свежи воспоминания о ярости стихии даже через год после события, изменившего их жизни. Каждая гроза, которая с тех пор приходит в Микульчице, вызывает страх и опасения, особенно у детей.

«Вы знаете, что у нас снова мурашки по коже и слезы на глазах от того, что мы задаем себе вопрос — почему же? Почему это снова происходит?», — добавляет мэр Микульчиц Йозеф Дворжачек.
 

Источник: novinky.cz

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