Разбитые окна автомобилей и затопленные подвалы — таковы последствия ночной грозы в Чехии

​Во многих местах Чехии в четверг утром пожарные устраняют последствия сильной ночной грозы и проливных дождей. К затопленным подвалам или упавшим деревьям пожарные выезжали чаще всего вечером в среду и утром в четверг. Метеорологи также зафиксировали град диаметром около пяти сантиметров.

Сильные дожди нанесли ущерб, например, в городе Тын-над-Влтавой недалеко от Ческе Будейовице. Утром в четверг на площади убрали вымытую дождем брусчатку.

Проблемы решают и в городе Чески-Крумлов, который ночью пострадал от внезапных наводнений — река Полечице вышла из берегов и затопила дома вокруг улицы Хвальшинска. Около 7 часов утра уровень воды в реке понизился.

Во время гроз в Чехии выпало около 90 мм осадков.

Пожарные в Южной Чехии совершили около 230 выездов с вечера среды до утра четверга. В связи со штормами энергетики Южной Чехии также фиксируют несколько аварий на высоковольтных линиях.

В ночь на четверг от внешнего мира на некоторое время оказалась также отрезана деревня Ктиш в районе Прахатице, где прорвало плотину местного ручья.

«В настоящее время в деревню можно попасть, но мы устраняем повреждения и готовимся к вечеру, когда будут очередные осадки. Вода затопила несколько домов и подвалов, это все еще довольно драматично», — сказала глава поселка Ктиша Илона Микешова.

В Праге и Средней Чехии пожарные откачивали воду из таполенных домов, были также проблемы с транспортом — деревья, упавшие на дорогу, мешали движению автомобилей. В районе Бероун поезд сошел с рельсов.

Ущерб после ураганов также увеличивается в Оломоуцком крае. В среду днем ​​в Моравском Бероуне выпал сильный град, который повредил крыши домов и разбил стекла у припаркованных автомобилей.

«Град прошел через центр, через площадь, жилой массив, это было дело десяти минут. Град был размером с яйцо. В жилом массиве после града осталось порядка 80-100 разбитых машин, что касается домов, я даже не буду их больше считать, их было очень много. Я не могу сейчас оценить ущерб, нанесенный городскому имуществу, но общий ущерб частной собственности, безусловно, достигнет десятков миллионов крон», — заявил в четверг вице-мэр Ростислав Грдличка.

По словам мэра Томаша Феранса, град повредил, например, кинотеатр с культурным центром. «Некоторые дома остались без половины крыш, после града там образовались огромные дыры», — рассказал мэр.

Источник: novinky.cz