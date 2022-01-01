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Меньше пластика в чешских школах: Фрукты и овощи больше не будут поставлять в пластиковых упаковках

Меньше пластика в чешских школах: Фрукты и овощи больше не будут поставлять в пластиковых упаковках

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
30 июня
12:23
258
Фрукты и овощи, которые дети в чешских школах получают бесплатно в рамках проекта «Фрукты, овощи и молоко в школах», со следующего учебного года не будут упаковывать в пластиковую упаковку. Это следует из поправки к постановлению правительства, одобренной правительством в среду, как сообщает Минсельхоз в пресс-релизе.

Меньше пластика в чешских школах: Фрукты и овощи больше не будут поставлять в пластиковых упаковках

«Со следующего учебного года фрукты и овощи, которые дети получают в школах в рамках проекта "Фрукты, овощи и молоко в школах", не будут упаковываться в пластиковую упаковку. Это сократит использование пластика и, как следствие, уменьшит воздействие на окружающую среду», — отметили в министерстве.

Согласно предложению министерства, также с 2023/2024 учебного года десять процентов продукции, поставляемой в школы, должны быть произведены органическим способом.

Поправка также меняет определение сопутствующей образовательной деятельности, которая может иметь место в рамках проекта. Это, например, дегустации, экскурсии или поддержка мероприятий на территории школы.

Цель проекта «Фрукты, овощи и молоко в школах», поддерживаемого Европейским Союзом, состоит в том, чтобы помочь увеличить потребление фруктов, овощей, молока и молочных продуктов без вкусовых добавок и сформировать у детей привычки здорового питания. Школы получают продукты бесплатно.

 

Поправка об использовании пластика

Поправка, которая сейчас находится на рассмотрении Палаты депутатов, также предусматривает ограничение пластика — запрещаются одноразовые пластиковые столовые приборы, тарелки или соломинки, как того требуют правила Европейского Союза.

После запрета, по данным Министерства окружающей среды, потребление этих пластиковых изделий должно сократиться примерно на 1,77 миллиарда штук в год.

 

Источник: novinky.cz

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