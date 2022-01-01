Маленький ребенок утонул в открытом бассейне в доме у Праги

30 июня
14:31
229
В садовом бассейне у дома недалеко от Праги утром 30 июня утонул маленький ребенок. Несмотря на быструю помощь спасателей, реанимировать его не удалось. Возраст ребенка в полиции не уточняют.
Трагическое событие произошло в деревне Лоуновице (Прага-Восток) утром в четверг. На помощь ребенку вылетел спасательный вертолет.
«Спасатели длительное время пытались реанимировать ребенка, который утонул в бассейне возле семейного дома, но, к сожалению, его не удалось спасти», — сообщила пресс-секретарь полиции Барбора Шневейсова.
По ее словам, теперь полиция будет расследовать обстоятельства трагического события.
Источник: novinky.cz
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
читайте по теме
Последние новости:
популярное