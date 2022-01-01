Маленький ребенок утонул в открытом бассейне в доме у Праги

В садовом бассейне у дома недалеко от Праги утром 30 июня утонул маленький ребенок. Несмотря на быструю помощь спасателей, реанимировать его не удалось. Возраст ребенка в полиции не уточняют.

Трагическое событие произошло в деревне Лоуновице (Прага-Восток) утром в четверг. На помощь ребенку вылетел спасательный вертолет.

«Спасатели длительное время пытались реанимировать ребенка, который утонул в бассейне возле семейного дома, но, к сожалению, его не удалось спасти», — сообщила пресс-секретарь полиции Барбора Шневейсова.

По ее словам, теперь полиция будет расследовать обстоятельства трагического события.

Источник: novinky.cz



