Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Маленький ребенок утонул в открытом бассейне в доме у Праги

Маленький ребенок утонул в открытом бассейне в доме у Праги

Партнер рубрики:
Kochy
30 июня
14:31
229
В садовом бассейне у дома недалеко от Праги утром 30 июня утонул маленький ребенок. Несмотря на быструю помощь спасателей, реанимировать его не удалось. Возраст ребенка в полиции не уточняют.

Маленький ребенок утонул в открытом бассейне в доме у Праги

Трагическое событие произошло в деревне Лоуновице (Прага-Восток) утром в четверг. На помощь ребенку вылетел спасательный вертолет.

«Спасатели длительное время пытались реанимировать ребенка, который утонул в бассейне возле семейного дома, но, к сожалению, его не удалось спасти», — сообщила пресс-секретарь полиции Барбора Шневейсова.

По ее словам, теперь полиция будет расследовать обстоятельства трагического события.

Источник: novinky.cz

 



читайте по теме
Assets
29 июня
13:40
3028
Общество
В Чехии отец-одиночка лишился квартиры. На помощь пришла Армия спасения
Assets
26 июня
10:12
957
Общество
Чешских педиатров на всех не хватает. Дети из Украины вынуждены просить справки у других детских врачей в Чехии
Assets
20 июня
14:08
3627
Культура
В Праге 26 июня пройдет Фестиваль мороженого
Assets
16 июня
15:53
4923
Общество
В Чехии девочку-подростка родители не пускали в дом. Еду она просила у соседей
Последние новости:
Assets
30 июня
15:30
74
Общество
Поклонники часами ждали открытия касс, чтобы купить билеты на фестиваль в Карловых Варах
Assets
30 июня
14:40
156
Общество
В Чехии из-за халатности полицейского умерла служебная собака. Животное оставили в перегретой машине
Assets
30 июня
14:14
340
Политика
Чехия не допускает студентов из России и Беларуси к обучению на «стратегически важные специальности» в Чехии. Студенты считают это дискриминацией
Assets
30 июня
13:29
413
Экономика
STEM: готовность чехов помогать украинским беженцам снижается, четверть — против такой помощи
Assets
30 июня
12:23
144
Общество
Меньше пластика в чешских школах: Фрукты и овощи больше не будут поставлять пластиковых упаковках
Assets
30 июня
12:27
409
Общество
Разбитые окна автомобилей и затопленные подвалы — таковы последствия ночной грозы в Чехии
Assets
30 июня
11:25
213
Общество
Спустя год после торнадо в Чехии: Деревню Микульчице все еще отстраивают
Assets
30 июня
10:28
370
Общество
В Чехии заканчивается учебный год. Сегодня школьники, включая и украинских детей, получают табель успеваемости
Assets
30 июня
10:11
676
Политика
Сегодня в Чехии заканчивается чрезвычайное положение, объявленное из-за волны беженцев из Украины
Assets
30 июня
09:31
662
Общество
В Чехии сошел с рельсов поезд, в котором было 150 пассажиров


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
Украина
транспорт
дети
Туризм
недвижимость
преступность
выставка
работа
погода
иностранцы