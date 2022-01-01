В Чехии из-за халатности полицейского умерла служебная собака. Животное оставили в перегретой машине

Расследуется смерть служебной собаки в Ждяр-над-Сазавой, которую полицейский оставил в машине в понедельник. Собака умерла от жары. Свидетели пытались помочь, но, к сожалению, безуспешно.

Свидетели заявили, что четырехлетняя немецкая овчарка была заперта в машине до двух часов — температура на улице была около 30°С.

Свидетельница хотела найти хозяина, но ей это не удалось и она попыталась напоить собаку водой через зазор между верхней рамкой двери и стеклом. Только после этого подошел владелец, а также прибыл полицейский патруль. Хотя они отвезли собаку к ветеринару, спасти её уже не смогли.

«Служебный пёс Алекс умер. Для нас это печальное событие. Для установления точной причины смерти собаки было назначено судебно-медицинское вскрытие. Все остальные проверки входят в компетенцию Генеральной инспекции сил безопасности», — заявила пресс-секретарь полиции Дана Чирткова.

Специально обученной для оказания помощи полиции собаке было четыре года. По словам представителя, животное находилось в личном автомобиле кинолога, который в момент трагедии возвращался домой после службы.

Полиция не предоставила дополнительных подробностей об обстоятельствах дела, также пока неясно, комментировал ли смерть собаки сам кинолог.

«Я могу подтвердить, что Генеральная инспекция сил безопасности взяла на себя это дело и в настоящее время занимается им», — сказала пресс-секретарь инспектора Ивана Нгуенова, заявив, что подробной информации пока нет.



Источник: novinky.cz

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